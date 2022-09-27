楊德昌「獨立時代」修復版 紐約影展經典重現

已故導演楊德昌的「獨立時代」入選第60屆紐約影展「經典重現」片單。(國家電影及視聽文化中心提供)

第60屆紐約影展(New York Film Festival)9月30日揭幕，已故導演 楊德昌的「獨立時代」(A Confucian Confusion)入選「經典重現」(Revivals)片單。該片1994年摘下金馬獎最佳原著劇本等獎項，獲得坎城影展 金棕櫚獎提名，亦入選紐約影展。時隔28年後再度入選，播映4K數位修復版，顯示紐約客對於其作品的喜愛。

紐約影展從9月30日至10月16日舉行，影展於1963年創立，今年是第60屆。「經典重現」單元專注於經過數位修復的國際知名電影工作者重要作品，今年有來自台灣、美國、黎巴嫩、剛果、芬蘭等國十多部修復片入選。

「獨立時代」1994年摘下金馬獎最佳原著劇本等獎項，獲得坎城影展金棕櫚獎提名，亦入選紐約影展。(國家電影及視聽文化中心提供)

「獨立時代」入選1994年紐約影展在林肯中心愛麗絲圖利廳(Alice Tully Hall)上映，紐約時報影評人史蒂芬·霍爾登(Stephen Holden)曾以「表面vs.實際：台北的富裕奢華」(Appearance vs. Reality Amid Taipei's Opulence)發表影評。

「獨立時代」修復版由國家電影及影視中心完成，將在10月14、15日兩天於紐約林肯中心電影院上映。(國家電影及視聽文化中心提供)

該片修復版由國家電影及影視中心完成，8月剛在威尼斯影展世界首映，將在10月14、15日兩天於紐約林肯中心電影院 上映。

上映時間：10月13日(周四)晚9時15分、14日下午5時45分；地點：林肯中心Walter Reade電影院Francesca Beale影廳；官網：https://www.filmlinc.org/nyff2022/films/a-confucian-confusion/。