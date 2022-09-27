我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

楊德昌《獨立時代》修復版 紐約影展經典重現

紐約訊
已故導演楊德昌的「獨立時代」入選第60屆紐約影展「經典重現」片單。(國家電影及視聽文化中心提供)
已故導演楊德昌的「獨立時代」入選第60屆紐約影展「經典重現」片單。(國家電影及視聽文化中心提供)

第60屆紐約影展(New York Film Festival)9月30日揭幕，已故導演楊德昌的「獨立時代」(A Confucian Confusion)入選「經典重現」(Revivals)片單。該片1994年摘下金馬獎最佳原著劇本等獎項，獲得坎城影展金棕櫚獎提名，亦入選紐約影展。時隔28年後再度入選，播映4K數位修復版，顯示紐約客對於其作品的喜愛。

紐約影展從9月30日至10月16日舉行，影展於1963年創立，今年是第60屆。「經典重現」單元專注於經過數位修復的國際知名電影工作者重要作品，今年有來自台灣、美國、黎巴嫩、剛果、芬蘭等國十多部修復片入選。

「獨立時代」1994年摘下金馬獎最佳原著劇本等獎項，獲得坎城影展金棕櫚獎提名，亦...
「獨立時代」1994年摘下金馬獎最佳原著劇本等獎項，獲得坎城影展金棕櫚獎提名，亦入選紐約影展。(國家電影及視聽文化中心提供)

「獨立時代」入選1994年紐約影展在林肯中心愛麗絲圖利廳(Alice Tully Hall)上映，紐約時報影評人史蒂芬·霍爾登(Stephen Holden)曾以「表面vs.實際：台北的富裕奢華」(Appearance vs. Reality Amid Taipei's Opulence)發表影評。

「獨立時代」修復版由國家電影及影視中心完成，將在10月14、15日兩天於紐約林肯...
「獨立時代」修復版由國家電影及影視中心完成，將在10月14、15日兩天於紐約林肯中心電影院上映。(國家電影及視聽文化中心提供)

該片修復版由國家電影及影視中心完成，8月剛在威尼斯影展世界首映，將在10月14、15日兩天於紐約林肯中心電影院上映。

上映時間：10月13日(周四)晚9時15分、14日下午5時45分；地點：林肯中心Walter Reade電影院Francesca Beale影廳；官網：https://www.filmlinc.org/nyff2022/films/a-confucian-confusion/。

坎城影展 電影院 導演

上一則

「金門瘟疫 」導演 28日線上分享拍片心路

下一則

紀念兒子 殉職華警劉文建父母路完「T to T」全程

延伸閱讀

楊德昌「獨立時代」修復版 紐約影展經典重現

楊德昌「獨立時代」修復版 紐約影展經典重現
挺台入聯 台灣社團東河搭遊輪聲援

挺台入聯 台灣社團東河搭遊輪聲援
上海組曲SHANGHAI SUITE 揭幕林肯中心爵士樂第35季

上海組曲SHANGHAI SUITE 揭幕林肯中心爵士樂第35季
電影院到酒吧…英女王喪禮12小時直播 跨時區全球收看

電影院到酒吧…英女王喪禮12小時直播 跨時區全球收看
英國女王19日國葬 全英125家電影院同步直播儀式

英國女王19日國葬 全英125家電影院同步直播儀式

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光