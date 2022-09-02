紐約文藝復興嘉年華 穿越時空到16世紀歐洲

在活動上，男女老幼紛紛扮成中古世紀人物，相當有趣。(取自嘉年華臉書)

第45屆「紐約文藝復興嘉年華」(NYRF)慶典目前在距離紐約市 不遠的上州 拉開帷幕，全美僅有少數州有類似活動，將普通的公園打造成16世紀的歐洲村鎮，堪稱是本季最有趣的活動之一；這裡全是打扮成中古時期的演員和工作人員，帶來歌舞、魔術、雜技、音樂表演，每個時段都有精采的表演，民眾可精心打扮一番，穿越時空到文藝復興時代，在娛樂中感受過去的歷史文化。

音樂表演。(記者顏潔恩／攝影)

★雜技魔術表演 博盡眼球

主辦方帶來的活動多樣，全列在密密麻麻的時間表上，一天之內還不一定能全部走完，可依據喜好作選擇；其中廣受歡迎的項目包括魔術、雜技表演、穿著盔甲的騎士武術比賽(Jousting)、猛禽表演，還有馬戲團戲劇演出等。

穿著盔甲的騎士武術比賽是吸引眾多民眾的著名活動之一。(記者顏潔恩／攝影)

魔術表演。(記者顏潔恩／攝影)

「紐約文藝復興嘉年華」活動有各種不同的表演。圖為雜技表演。(記者顏潔恩／攝影)

除了上述活動，也有較輕鬆的活動供選擇，例如射箭、丟番茄小遊戲、小朋友樂園、樂器演奏，現場還有不少特別造景，供民眾打卡照相；在「特別周」內，也有額外的主題活動，像是扮裝比賽，以及與海盜、時空穿越元素相關的主題周等。

小朋友也扮成中古世紀角色的人。(取自官網)

販賣甜品的工作人員。(記者顏潔恩／攝影)

市集內還有藝術家自製的手工藝品販售，展現中古世紀人文風情的飾品，最常見的物品包括木工、鐵製品、服飾及頭飾等；在食物方面，除有熱狗、薯條的美式快餐外，最不能錯過的就是尺寸驚人的整隻火雞腿，成為造訪園遊會必吃的標誌性食物，有些攤販也創意十足，帶來培根巧克力等特別搭配的甜品，探索味蕾上的新趣味。

火雞腿已成為文藝復興遊園會的標誌食物。(取自官網)

★大人小孩活動 量身定做

體驗中古時代的酒食文化，對一些成年人而言機不可失，園遊會因而開啟「Pub Crawl」活動項目，需額外購票65元參與；十幾名參與者拿著小酒杯造訪園內多個酒舖，暢飲聊天之餘，分享聽過的笑話，在酒精微醺的作用下，輕易就能拉近彼此間的關係，民眾須出示21歲以上身分證才能參與。

販售中古世紀手工藝品的店鋪。(記者顏潔恩／攝影)

「博弗戰爭」(Boffer War)劍術、「孩子們的任務」(Kids Quest)、聽說故事等，都是適合四至十歲孩童的活動，他們學習用塑料做成劍，演示古代的戰鬥技能，從而訓練膽識；以上的活動必須額外付費，每次活動五元。

★古代角色扮演 服裝可租

雖不強制民眾一定要裝扮出席，但若穿著現代服裝現身園遊會，反而會格格不入，同時主辦方也鼓勵民眾參與角色扮演，才能夠有更完整的體驗；往年造訪的人無論男女，上至王室成員、下至僕人裝扮都有人裝扮，這其中也有騎士、野獸、怪物、女巫等，在這裡的所有人都來自16世紀的世界。

民眾裝扮參與嘉年華。(記者顏潔恩／攝影)

若不想格外去購置服飾，民眾也能在嘉年華內租用服飾，有林林總總、價格不一的款式任人挑選，價格從15元至40元不等。

主辦方安排各種活動及表演，供民眾選擇參加。(取自嘉年華臉書)

「第45屆文藝復興嘉年華」從即日起至10月9日的周六和周日舉行，9月5日(周一)勞動節也額外開場，時間是上午10時至晚7時，地點是上州托克希多公園(Tuxedo Park)，地址是600 State Route 17A Tuxedo Park, NY 10987；須憑票入場，成人票價是35元、5至12歲兒童票價為18元、4歲以下幼童免費。

主辦方安排各種活動及表演，供民眾選擇參加。(取自嘉年華臉書)

民眾可選擇自行駕車前往，從曼哈頓 出發約一小時車程；主辦方也與紐約市Coach USA旗下的Shortline巴士公司合作，民眾可購買包含來回巴士票及入門票的套票，成人票價為64.50元、11歲以下兒童票為33.25元，將從曼哈頓中城航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)出發，直達托克希多公園。更多詳情可瀏覽網頁https://renfair.com/ny/。

適合小孩參與的活動項目。(記者顏潔恩／攝影)

騎士武術比賽受到不少民眾的喜愛。(取自官網)