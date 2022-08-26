布碌崙綠點貨櫃屋 不出城也能體驗豪華露營

位於綠點的「NYC Glamping」，不需出城就可體驗最流行的豪華露營。(取自NYC Glamping網站)

紐約市 的觀光魅力令全球遊客趨之若鶩，在新冠疫情和緩之際，也有愈來愈多業者推出不同的風格住宿，供遊客有更多元的選擇；位於布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)新開的「NYC Glamping」，以貨櫃屋的形式打造露營風與景觀皆具的住宿，讓遊客以不同方式體驗近日最流行的豪華露營體驗。

貨櫃屋內可看到東河河景。(取自NYC Glamping網站)

內裝一應俱全 就像住酒店

近年來新興的「豪華露營」(Glamping)，得以讓民眾遠離城市的喧囂，親近大自然；有別於以往的露營形式，豪華露營不須自己搭帳篷、帶炊具，在現場就有用品一應俱全的帳篷或露營車等；而根據「NYC Glamping」網站介紹，該露營地是由「升級」的貨櫃改造，適合短暫旅遊或是尋求獨特住宿體驗者。

貨櫃的其中一面牆裝上玻璃，可看到曼哈頓景觀。(取自NYC Glamping網站)

「NYC Glamping」的貨櫃屋內裝不馬虎。(取自NYC Glamping網站)

雖然是「貨櫃屋」，但內裝卻一點也不馬虎，內部配有完整臥室、衛浴，甚至還有獨立冷暖空調設備和無線網路，每個單位可以睡兩個人，甚至還有沙發、小冰箱等家具，就像住在酒店一樣。

遙望曼哈頓 夜景盡收眼底

「NYC Glamping」位於布碌崙河濱，與曼哈頓島間隔著東河(East River)相望，無論是白天或晚上，曼哈頓的百萬天際線景觀盡收眼底，往北看可看到帝國大廈(Empire State Building)、克萊斯勒大廈(Chrysler Building)，往南則可看到曼哈頓下城景色，以及布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)等，成為該露營地的最大賣點之一。

該露營地的房間是以貨櫃改造。(取自NYC Glamping網站)

新開的「NYC Glamping」，讓民眾不需出城也能體驗豪華露營。(取自NYC Glamping網站)

值得一提的是，這些景色並非僅是在露營地外可看到，就連在獨立貨櫃屋裡，也能欣賞這樣的屏息美景；業者將貨櫃屋四面牆中的一面牆打掉，改裝上玻璃，民眾只要躺在床上，就能看到曼哈頓天際線，擔心隱私者也可選擇將遮光窗簾或百葉窗拉上，不必擔心屋內隱私被外人看到。

該露營地的房間是以貨櫃改造。(取自NYC Glamping網站)

每一個貨櫃屋都是獨立的，旅客可享受私人空間又能體驗戶外活動。(取自NYC Glamping網站)

無車免煩惱 地鐵步行可到

雖然新興豪華露營正流行，紐約市周邊車程兩、三個小時內也有不少專門的露營地，不過通常這些豪華露營地點，都需要開車自駕才可到達營地，對於紐約市眾多沒有車輛的民眾，或短暫來城市觀光的遊客，就相當不方便。

貨櫃的其中一面牆裝上玻璃，可看到曼哈頓景觀。(取自NYC Glamping網站)

新開的「NYC Glamping」，讓民眾不需出城也能體驗豪華露營。(取自NYC Glamping網站)

在綠點的「NYC Glamping」，看準豪華露營的風潮，其位於紐約市中心的地理位置，離最近的地鐵G線「綠點大道」(Greenpoint Ave.)地鐵站步行僅7分鐘，就算是無車的民眾，也可以搭乘大眾交通運輸工具或是花少少的計程車錢，抵達這個位於市中心的獨特露營地。

免費露天電影 住宿不無聊

為了讓住宿者可體驗遠離電視、手機的一天，「NYC Glamping」貨櫃屋裡沒有提供電視或其他娛樂電子設備，不過業者與鄰近的露天電影Skyline Drive-In合作，旅客可以步行到露天電影院 ，免費欣賞最新電影；附近則有市集、餐館、咖啡廳等，以獨特的方式走跳紐約市。

新開的「NYC Glamping」，讓民眾不需出城也能體驗豪華露營。(取自NYC Glamping網站)

「NYC Glamping」的貨櫃屋內裝不馬虎。(取自NYC Glamping網站)

除此之外，現場還有烤肉野餐區、健身運動設施，還有日光躺椅或沙灘椅，讓民眾不須出城就能體驗戶外活動的美好。

根據「NYC Glamping」網站，目前9月住宿已全被訂滿，10月則仍開放預訂，更多資訊可上https://www.nycglamping.com/en-US/homepage查詢。