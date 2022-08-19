走進奧伯尼議會大樓 沉浸百年古蹟之美

紐約州首府奧伯尼的議會大樓，建成於1899年，耗資2500萬美元，是當時最豪華的政府大樓。(記者牟蘭／攝影)

位於紐約州 首府奧伯尼的議會大樓(New York State Capitol) ，建成於1899年，耗資2500萬美元，是當時最豪華的政府大樓，1979年列入國家歷史古蹟；全州各大議案在此出爐，古樸的建築風格，講述時代的故事，其中耗時14年的百萬樓梯 ，被喻為「北美洲最偉大的建築作品」，成為照相打卡聖地。

紐約州議會大樓設計風格「混搭」，亦有長而寬樓梯的新文藝復興風格，也有圓拱天穹的羅馬風格。(記者牟蘭／攝影)

紐約州議會大樓設計風格「混搭」，亦有長而寬樓梯的新文藝復興風格，也有圓拱天穹的羅馬風格。(記者牟蘭／攝影)

紐約州議會大樓設計風格「混搭」，亦有長而寬樓梯的新文藝復興風格，也有圓拱天穹的羅馬風格。(記者牟蘭／攝影)

紐約州議會大樓設計風格「混搭」，亦有長而寬樓梯的新文藝復興風格，也有圓拱天穹的羅馬風格。(記者牟蘭／攝影)

歷經5建築師 風格混搭

這座超過100年歷史的建築，歷經五位建築師之手，直到1899年時任州長西奧多羅斯福(Theodore Roosevelt)才落成。

由於多位建築師參與，議會大樓設計風格「混搭」，亦有長而寬樓梯的新文藝復興風格，也有圓拱天穹的羅馬風格，對此有民眾指建築風格彼此不協調，但也有人稱讚議會大樓有包羅萬象的特色。

百萬樓梯聘請超過500名來自全國各地的雕刻師，在樓梯上刻畫出77位名人代表。(記者牟蘭／攝影)

耗時14年的百萬樓梯 ，被喻為「北美洲最偉大的建築作品」，成為照相打卡聖地。(記者牟蘭／攝影)

百萬樓梯 照相打卡聖地

議會大廳中，最精心修建三大樓梯之一的「大西部樓梯」(The Great Western Staircase)，耗資150萬元，又被稱為「百萬樓梯」；這座樓梯歷時14年，高119呎，共有444個台階，被喻為「北美洲最偉大的建築作品」。

據州府官網，該樓梯聘請超過500名各地雕刻師，在樓梯上刻畫出包括前總統華盛頓與林肯等77位名人代表，這些工匠還在其中雕刻出他們在世與已故親友，情節生動，引人入勝。

州眾議會的議事大廳中150位州眾議員圍繞議長以半橢圓形的座位坐開，有彩色玻璃與大型吊燈等。(記者牟蘭／攝影)

州眾議會大廳 光彩耀人

議會大樓中首個使用的會議中心，是州眾議會的議事大廳(The Assembly Chamber)，大廳由四根花崗岩羅馬式柱子支撐整個空間，因結構問題，替換了原本的拱型天花板，以偏平的結構呈現。

議事大廳牆壁上裝有多片彩繪玻璃，白天陽光透過玻璃射入屋內，搭配吊燈光線充足；150位州眾議員座位以半橢圓形圍繞議長，通過電子投票，每年表決約2000個法案與決議。

州參議會議事大廳的裝潢材料來自全世界各地，延用至今。(記者牟蘭／攝影)

州參議會走廊以熱帶的建築風格為主。(記者牟蘭／攝影)

州參議會大廳 建材多元

穿過熱帶建築風格的州參議會(The Senate Lobby)，就可看到議事廳；這個議事廳從1881年開始使用，選用來自全世界各地的裝潢材料，包括義大利 的大理石，英國的花崗岩以及墨西哥的瑪瑙等。

為了提高室內聲音的傳播，議事廳天花板採用凹槽設計，增加回音音量；特別的是，議會大廳裡座椅新舊不一，是因為參議員退任後，可購買自己的辦公椅收藏，議會會補充座椅給新議員，才會出現該奇景。

紐約州走廊掛著各郡景色代表的風景畫。(記者牟蘭／攝影)

州長走廊中掛著57位州長中的53位州長畫像。(記者牟蘭／攝影)

圖為州長舉辦記者會的房間。(記者牟蘭／攝影)

州長接待室的圓頂壁畫。(記者牟蘭／攝影)

紐約州走廊 景觀一次看

想要抵達州長辦公室，要先穿過懸挂每個郡代表風光的紐約州走廊(The Hall of New York)，遊客可欣賞薩拉托加泉鎮賽馬，看到尼加拉大瀑布與五指湖的景觀，領略卡茨基爾山脈等。

另一個走廊是掛著歷任57位紐約州長中，53位州長畫像的州長走廊(The Hall of Governor)，其中四位前州長范布倫(Martin Van Buren)、克里夫蘭(Stephen Grover Cleveland)、西奧多·羅斯福與小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)，先後都成為美國總統。

提供民眾與州長見面的州長接待室，位於大樓的二樓，這個區域有一個高40呎的圓頂壁畫，穹頂精美，講述時代歷史的故事。

紐約州首府奧伯尼的議會大樓，建成於1899年，耗資2500萬美元，是當時最豪華的政府大樓。(記者牟蘭／攝影)

紐約州議會大樓的地下室與州府圖書館相連。(記者牟蘭／攝影)

紐約州首府奧伯尼的議會大樓，建成於1899年，耗資2500萬美元，是當時最豪華的政府大樓。(記者牟蘭／攝影)

免費導遊 免出示疫苗 證

議會大樓於平日周一到周五上午7時到下午7時開放，每天開放三次導覽，分別是上午10時和12時以及下午2時，除超過十人的團體需提前預約外，其餘可選任意時間參觀大樓；大樓設遊覽中心，提供地圖。

進入州議會大樓不強制出示疫苗接種證明或戴口罩，更多信息請登錄https://reurl.cc/xQlDAZ查詢。