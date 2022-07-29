結合音樂、煙火 新澤西熱氣球節譜盛夏樂章

上百顆熱氣球齊升空，相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

堪稱北美夏季最大規模、全美百大活動之一的「新澤西熱氣球節」(New Jersey Lottery Festival of Ballooning)，將於29日(周五)至31日(周日)接連三天登場，這個結合氣球、音樂節、和煙火的節慶，為大紐約地區增添不少歡樂氣氛，民眾在看著五彩斑斕的熱氣球升空下，搭配著夏日微風與音樂，譜下難忘的盛夏樂章。

為期三天的新澤西熱氣球節，每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

熊貓造型的熱氣球為今年的特色氣球之一。(取自熱氣球節臉書)

在今年將邁入第39周年的新澤西熱氣球節，被評為是新澤西首屈一指的家庭娛樂景點，也被雜誌評選為全美50大節日之一；前年受到新冠肺炎疫情 停辦，於去年疫後回歸，在占地744英畝的機場 ，享受安全的戶外娛樂，吸引創紀錄的17萬5000人到場參加，今年預計將可吸引更多民眾攜家帶眷，參加這個一年一度的盛事。

有多達100 個五顏六色的氣球將充滿天空，並且結合音樂會、家庭娛樂和景點、煙火和美食，民眾不僅可以欣賞熱氣球，還有許多可以看、可玩的事情，包括乘坐熱氣球，用不同的角度，俯瞰整個新澤西州 。

上百顆熱氣球齊升空，相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

熊貓造型的熱氣球為今年的特色氣球之一。(取自熱氣球節官網)

上百顆熱氣球齊升空，相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

老虎熊貓 氣球造型吸睛

根據主辦方，今年熱氣球節將有九個特殊造型氣球，包括充滿童趣的老虎、熊貓造型氣球，還有卡通牛仔、太陽造型的「晴天氣球」、飛碟、彩虹小馬、火箭、卡通角色袋獾(Tasmanian Devil)，和百事可樂橄欖球等特色氣球。另外傳統造型氣球，則有彩虹、美國國旗、火焰、燕尾服等顏色和圖案的氣球，當上百顆氣球齊升空時，將會相當壯觀。

熱氣球分別在日出及日落有兩次升空，民眾可提前規畫。(取自熱氣球節臉書)

為期三天的新澤西熱氣球節，每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

上百顆熱氣球齊升空，相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

搖滾巨星 嗨翻全場觀眾

雖說是熱氣球節，但在音樂表演者的選擇上可一點也不馬虎。今年主辦方邀請流行巨星、2021年搖滾名人堂入選者托德·朗德格倫(Todd Rundgren)擔任演唱嘉賓，他演唱的「Hello It's Me」、「I Saw The Light」、「Can We Still Be Friends」等膾炙人口歌曲，也將在熱氣球節裡重現。另外還有老牌搖滾樂團「堪薩斯合唱團」(Kansas)、美式搖滾樂團「聚合的靈魂合唱團」(Collective Soul)等知名團體，也獲邀演出。

其中朗德格倫的音樂會節目，將於30(周六)晚震撼音樂節的主舞台，在大規模熱氣球升空後，朗德格倫將登台，在身後夜間熱氣球的輝光中，帶領著民眾沉浸在經典樂曲中；聚合的靈魂合唱團則是在29日(周五)擔任活動開幕嘉賓演唱，堪薩斯合唱團將於31日(周日)下午演出。

為期三天的新澤西熱氣球節，每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

上百顆熱氣球齊升空，相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

為期三天的新澤西熱氣球節，每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

清晨黃昏 最佳觀賞時刻

雖說熱氣球節在為期三天的活動中，都有不間斷的家庭娛樂活動，但根據主辦方，若民眾想要看壯觀的熱氣球升空，最好的時間是在清晨6時30分，或是傍晚的6時30分到場，就能夠欣賞到上百顆氣球齊升空的奇景。

主辦方表示，由於太陽為大氣升溫時，將會產生「熱氣流」的微風，此時將熱氣球升空將會產生危險，因此才會選擇地面風速低於每小時6至8哩的日出後不久，或日落前一個半小時左右，空氣還涼爽的時候，將熱氣球升空。

上百顆熱氣球齊升空，相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

為期三天的新澤西熱氣球節，每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

為期三天的新澤西熱氣球節，每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

主辦方提醒，按照往年經驗，下午約4時現場人數將會增加，若想要趕上晚6時30分氣球升空的民眾，建議可在4點前到場，才有足夠的時間可以逛逛園區、參觀各種攤商和互動展，並在氣球升空前參加各種娛樂活動。

該活動日期為29日至31日，29日開放時間為下午1時至晚10時；30日為早6時至晚10時；31日早6時至晚8時，地點在新澤西雷丁頓鎮(Readington)的Solberg Airport機場舉辦，地址：39 Thor-Solberg Rd, Whitehouse Station，購票及更多活動資訊，可上https://www.balloonfestival.com/查詢。