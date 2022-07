結合音樂、煙火 新澤西熱氣球節譜盛夏樂章

上百顆熱氣球齊升空,相當壯觀。(取自熱氣球節臉書)

堪稱北美夏季最大規模、全美百大活動之一的「新澤西熱氣球節」(New Jersey Lottery Festival of Ballooning),將於29日(周五)至31日(周日)接連三天登場,這個結合氣球、音樂節、和煙火的節慶,為大紐約地區增添不少歡樂氣氛,民眾在看著五彩斑斕的熱氣球升空下,搭配著夏日微風與音樂,譜下難忘的盛夏樂章。

為期三天的新澤西熱氣球節,每天都有不一樣的活動適合各年齡層參與。(取自熱氣球節臉書)

熊貓造型的熱氣球為今年的特色氣球之一。(取自熱氣球節臉書)

在今年將邁入第39周年的新澤西熱氣球節,被評為是新澤西首屈一指的家庭娛樂景點,也被雜誌評選為全美50大節日之一;前年受到新冠肺炎疫情 停辦,於去年疫後回歸,在占地744英畝的機場 ,享受安全的戶外娛樂,吸引創紀錄的17萬5000人到場參加,今年預計將可吸引更多民眾攜家帶眷,參加這個一年一度的盛事。

有多達100 個五顏六色的氣球將充滿天空,並且結合音樂會、家庭娛樂和景點、煙火和美食,民眾不僅可以欣賞熱氣球,還有許多可以看、可玩的事情,包括乘坐熱氣球,用不同的角度,俯瞰整個新澤西州 。

老虎熊貓 氣球造型吸睛

根據主辦方,今年熱氣球節將有九個特殊造型氣球,包括充滿童趣的老虎、熊貓造型氣球,還有卡通牛仔、太陽造型的「晴天氣球」、飛碟、彩虹小馬、火箭、卡通角色袋獾(Tasmanian Devil),和百事可樂橄欖球等特色氣球。另外傳統造型氣球,則有彩虹、美國國旗、火焰、燕尾服等顏色和圖案的氣球,當上百顆氣球齊升空時,將會相當壯觀。

搖滾巨星 嗨翻全場觀眾

雖說是熱氣球節,但在音樂表演者的選擇上可一點也不馬虎。今年主辦方邀請流行巨星、2021年搖滾名人堂入選者托德·朗德格倫(Todd Rundgren)擔任演唱嘉賓,他演唱的「Hello It's Me」、「I Saw The Light」、「Can We Still Be Friends」等膾炙人口歌曲,也將在熱氣球節裡重現。另外還有老牌搖滾樂團「堪薩斯合唱團」(Kansas)、美式搖滾樂團「聚合的靈魂合唱團」(Collective Soul)等知名團體,也獲邀演出。

其中朗德格倫的音樂會節目,將於30(周六)晚震撼音樂節的主舞台,在大規模熱氣球升空後,朗德格倫將登台,在身後夜間熱氣球的輝光中,帶領著民眾沉浸在經典樂曲中;聚合的靈魂合唱團則是在29日(周五)擔任活動開幕嘉賓演唱,堪薩斯合唱團將於31日(周日)下午演出。

清晨黃昏 最佳觀賞時刻

雖說熱氣球節在為期三天的活動中,都有不間斷的家庭娛樂活動,但根據主辦方,若民眾想要看壯觀的熱氣球升空,最好的時間是在清晨6時30分,或是傍晚的6時30分到場,就能夠欣賞到上百顆氣球齊升空的奇景。

主辦方表示,由於太陽為大氣升溫時,將會產生「熱氣流」的微風,此時將熱氣球升空將會產生危險,因此才會選擇地面風速低於每小時6至8哩的日出後不久,或日落前一個半小時左右,空氣還涼爽的時候,將熱氣球升空。

主辦方提醒,按照往年經驗,下午約4時現場人數將會增加,若想要趕上晚6時30分氣球升空的民眾,建議可在4點前到場,才有足夠的時間可以逛逛園區、參觀各種攤商和互動展,並在氣球升空前參加各種娛樂活動。

該活動日期為29日至31日,29日開放時間為下午1時至晚10時;30日為早6時至晚10時;31日早6時至晚8時,地點在新澤西雷丁頓鎮(Readington)的Solberg Airport機場舉辦,地址:39 Thor-Solberg Rd, Whitehouse Station,購票及更多活動資訊,可上https://www.balloonfestival.com/查詢。