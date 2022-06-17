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周末好去處／公園坡台灣美食節

記者顏潔恩／紐約報導

公園坡台灣美食節是自2002年舉辦的「Passport to Taiwan」美食節，至今已有20年歷史，向大眾推展融合閩南、潮州、客家以及日本的台式飲食文化，美食愛好者絕不能錯過；現場也有專業現代舞蹈團表演、原住民手工藝、民俗服飾、以及特色紀念片販賣。不同以往每年只有一次舉行大型美食節，主辦方這次採取新模式，一年內將橫跨不同區多次舉辦該活動，民眾可關注主辦方，獲得下次活動信息；公園坡美食節將於19日(周日)在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)舉行，時間是上午11時至下午5時，地址是布碌崙7大道227號。

Brooklyn Magazine音樂節

紐約夏日最能將氣氛拉到最高點的活動，肯定就是露天音樂節了，其中為期一個周末長的Brooklyn Magazine音樂節，將在紐約市地標之一的登波(Dumbo)登場；除了嗨翻天的現場俱樂部表演外，主辦方還將舉辦一系列音樂或表演相關講座，邀請知名人士擔任講師。音樂節將於17日(周五)、18日(周六)舉辦，地點是The Lefrak Center at Lakeside、地址是布碌崙East Dr 171號，民眾需憑票入場，更多信息請參https://www.bkmag.com/bkmf/。

紐約斯坎迪亞交響樂團音樂節

紐約斯坎迪亞交響樂團(New York Scandia Symphony)在公園舉行戶外音樂節已有17年歷史，打破在室內的傳統演藝方式，在戶外與大自然相融合，富有靈動性；每年都會吸引無數喜愛古典音樂人士，帶上一條毯子在公園欣賞美妙的音樂與美景，19日(周日)將是6月的最後一場活動，由提琴手演奏至少六首經典曲目，時長約一小時，地點是Fort Tryon Park Trust、地址是紐約Fort Washington大道741號，入場免費。

皇后區廣場舞蹈節

皇后區廣場舞蹈節(Queensboro Dance Festival)由皇后區當地知名舞蹈團如Cole Collective、Flamenco Latino、Kinding Sindaw、Kofago Dance Ensemble等帶來的多舞種免費表演，今夏也會回歸；活動旨在促進舞蹈的文化交流，也會現場授課，與觀眾產生互動；無法到場的民眾也可通過線上觀賞，現場活動地點位於法拉盛137街3441號，時間是19日下午3時，活動免費。

美食 布碌崙 皇后區

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