周末好去處／復古爵士草坪派對 野餐聽音樂

總督島復古爵士草坪派對，將在11(周六)、12日(周日)兩天回歸。該活動在今年邁入第16屆，堪稱全美最大的復古年代主題派對，參加者可以穿著華麗復古的服裝，在草坪上野餐、隨著音樂起舞，一整天的活動下來，也有各種節目、表演、車展與舞蹈教學和比賽，帶著民眾回到1920年代。活動時間為兩日早11時至下午5時，地點在總督島，更多資訊及購票請上http://jazzagelawnparty.com/。

布碌崙 音樂藝術節

起源於布碌崙(布魯克林)市中心的藝術媒體機構「BRIC」，於即日起至8月整個夏天，將舉辦年度音樂藝術節「BRIC Celebrate Brooklyn! 」。該音樂藝術節與遍布五大區的「夏日舞台」(Summer Stage)不同，節目聚焦在布碌崙，於展望公園(Prospect Park)的圓形劇場演出，表演者從獨立搖滾樂團、經典靈魂樂、放克樂隊，或是嘻哈音樂等應有盡有。更多演出資訊、時間表在http://bricartsmedia.org/。

雀兒喜花卉節

曼哈頓 雀而喜(Chelsea)的肉品加工區(Meatpacking District)將在10日(周五)到12日(周日)舉辦第二屆的花卉節(Flower Festival)，主辦方將時尚、食物和花卉結合在一起，把肉品加工區以花卉裝置藝術妝點，期間除了有大型花卉展出，還有歐洲風格的花市等，另外參與店家、品牌也會配合花卉節，推出互動活動體驗等，民眾在欣賞美景的同時，也能品嘗當地的美食、逛逛商店，度過豐富的周末。活動免費，地點在曼哈頓Gansevoort街38號的Gansevoort廣場，詳情請上https://www.instagram.com/leafflowershow/。

翠貝卡電影 節

第21屆翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)，於8日至19日(周日)在曼哈頓翠貝卡舉辦。該電影節關注獨立電影、紀錄片、外國電影等新作，是由影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)等人於2002年創立，目的是振興九一一事件後的曼哈頓翠貝卡區，現今已成美國影壇的重要影展之一。今年主辦方表示，電影節跳脫以往模式，將在紐約市各處的劇院、公園、屋頂和創作劇場舉辦，規模比以往更大，值得令人期待。更多資訊、片單及播放時間、門票，可在https://tribecafilm.com/festival網站查詢。