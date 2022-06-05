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皇后崛起藝術展 推廣多元文化

記者牟蘭／紐約報導
為期一個月的多元文藝術慶典活動「皇后崛起」4日晚，在皇后夜市揭開帷幕。(記者牟蘭/攝影)
為期一個月的多元文藝術慶典活動「皇后崛起」4日晚，在皇后夜市揭開帷幕。(記者牟蘭/攝影)

為期一個月的多元文藝慶典活動「皇后崛起」(Queens Rising)，4日晚在皇后夜市(Queens Night Market)揭開帷幕，主辦方帶來具有民族特色的舞蹈與歌曲表演；這項活動將與皇后區的藝術組織、演出場館與畫廊合作，帶來十場文化表演、展覽與活動，推廣文化藝術與多樣性。

「皇后崛起」的活動源於市大皇后學院卡菲柏藝術表演中心(Kupferberg Center for the Arts)，由皇后區藝術與文化組織人士組成的藝術規畫委員會，促成該項目，除核心節目在皇后區舉行外，還將擴展到其他地區。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，皇后區擁有豐富的藝術與文化，他為「皇后區崛起」啟動感到高興，歡迎更多民眾造訪，見證多元藝術文化的魅力，「即使在疫情期間，文化活動在皇后區也沒有消失，我們正努力重建經濟，日後會更強大。」

卡菲柏藝術表演中心主任亞諾夫斯基(Jon Yanofsky)表示，「皇后崛起」活動旨在讓更多人了解皇后區多元文化，並計畫在全區不同社區舉辦文化藝術慶典活動；他說，選在皇后夜市開幕，是因為這個活動有來自全世界不同的食物與商品攤位，象徵著當地多元性的文化。

「皇后崛起」藝術慶典未來還將帶來舞蹈節、歌唱演出與舞蹈表演等活動，詳情請登錄https://queensrising.nyc/查詢。

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