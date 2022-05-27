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因疫暫停2年 紐約艦隊周 軍艦、表演看個夠

記者顏嘉瑩／紐約報導
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)

每年國殤日(Memorial Day)長周末前都會舉辦的紐約艦隊周(Fleet Week New York)，在過去兩年因疫情實體活動停擺，活動今年回歸；從即日起至31日(周二)，在全市多處都有系列活動，像是美國海軍 (USN)、美國海軍陸戰隊 (USMC) 和美國海岸警衛隊(U.S. Coast Guard)的軍艦，在活動間也會停靠在哈德遜河，開放民眾登船參觀。

從1984年就開始舉辦的紐約艦隊周，在每年國殤日前都會舉辦一系列的活動，讓軍民同樂；但該活動在過去兩年受到疫情影響，改為在線上舉辦，今年為疫後首次回歸實體舉辦，規模照往年，部署海外的美國海軍、陸戰隊和海岸警衛隊約3000名官兵抵達紐約，為期一周的活動下來，預計將可吸引超過10萬名民眾到場參加，參觀艦隊及軍事裝備展覽、軍樂隊演出、飛行表演等。

6艦艇停靠 活動間免費參觀

今年一共有六艘艦艇於25日從砲台公園(Battery Park)一路向北駛向喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)，以艦隊遊行為艦隊周拉開序幕；參與遊行的艦艇包括來自維吉尼亞州諾福克(Norfolk)的美國海軍巴丹號(USS Bataan)兩棲攻擊艦、佛州梅波特(Mayport)的美國海軍密爾瓦斯號(USS Milwaukee)自由級近岸戰鬥艦、英國海軍的保護者號(HMS Protector)、馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)的美國海軍學院巡邏艦、維州維吉尼亞海灘的中型耐力快艇、羅德島新港(Newport)的遠洋浮標修理艦等，在艦艇航行遊行過程中，伴以11聲槍鳴致敬。

這些艦艇，在曼哈頓86、88和90號碼頭和史泰登島的碼頭均有停靠，民眾可從每日早8時至下午5時免費上船參觀體驗；無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air and Space Museum)也於每日上午10時至下午5時開放參觀。

登船參觀 須出示疫苗接種

民眾可免費登船，參觀所有參加艦隊周的艦艇，但須注意的是，18歲以上的民眾在登船時，須備好具照片的身分證件、疫苗接種證明，並在參觀期間戴上口罩。另外像是電子菸、瓶子、水壺等物品都不可帶上船；電子設備如筆記型電腦、平板等須接受檢查。

另提醒民眾，艦隊周登船參觀活動僅開放至30日(周一)，隔天艦艇將駛離紐約，參觀者需把握時間。

音樂會、潛水秀 活動連台

除此之外，紐約艦隊周還推出其他一系列精采活動，包括軍事技能展示、軍事裝備展覽、軍樂隊演出、飛行表演等活動，艦員將下船深入到紐約市的大街小巷，參加活動、遊覽景點、與民互動。

像是在時報廣場，從26日(周四)到28日(周六)，連續三天的早10時至下午5時，就有潛水表演，來自美國海軍的潛水專家將會在這個堪稱「世界中心」的廣場，潛入特別的潛水缸中，民眾可以近距離看到潛水設備、拍照，還可以與他們玩井字遊戲(tic-tac-toe)。

30日(周一)國殤日當天，早10時至中午12時，在曼哈頓89街和河濱路(Riverside Dr.)，有士兵和水手國殤日紀念活動；早10時至中午12時，在曼哈頓86號碼頭，會舉辦無畏號紀念日軍人表彰儀式(Intrepid Memorial Day Commemoration)，有二戰老兵參加；下午2時至2時30分，在無畏號航空母艦博物館，海岸警衛隊搜救隊則有搜救展示。

更多紐約艦隊周活動詳情可上https://militarynews.com/app/fleetweeknewyork/查詢。

參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
海軍在時報廣場的表演。(取自紐約艦隊周臉書)
海軍在時報廣場的表演。(取自紐約艦隊周臉書)
民眾聚集在河邊看著艦艇抵達紐約市。(路透)
民眾聚集在河邊看著艦艇抵達紐約市。(路透)
因疫情實體活動停擺兩年的紐約艦隊周回歸，從即日起至31日舉辦。(取自NYC GO...
因疫情實體活動停擺兩年的紐約艦隊周回歸，從即日起至31日舉辦。(取自NYC GO網站)
在時報廣場的潛水表演，民眾可近距離觀察潛水員的設備。(取自紐約艦隊周臉書)
在時報廣場的潛水表演，民眾可近距離觀察潛水員的設備。(取自紐約艦隊周臉書)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(Getty Image...
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(Getty Images)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
紐約艦隊周期間有一系列精采活動及表演，供民眾欣賞。(取自紐約艦隊周臉書)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)
參與紐約艦隊周的艦艇駛進紐約，為為期一周的活動拉開序幕。(路透)

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