紐約「夏日舞台」6月回歸 13公園90場演出饗樂迷

「夏日舞台」將於6月舉辦，共90場演出。(本報檔案照)

經歷了幾個月捉摸不定的天氣，以及新冠疫情 的起起落落之後，紐約市 的公園即將在今年6月迎來每年夏季活動的重頭戲「夏日舞台」；90場免費的演出，將使紐約民眾在更舒適的露天環境中享受音樂、大自然和生活，也是自疫情兩年多來，系列音樂會第一次重返紐約公園。

該活動主辦方「City Parks Foundation」近日宣布了今年夏日舞台的龐大陣容，在遍布紐約市的13個公園裡，將舉辦大約90場免費音樂會和慈善音樂會。

該活動主要舉辦地點，為曼哈頓中央公園 的Rumsey Playfield、哈林區的Marcus Garvey Park、布碌崙(布魯克林)的Von King Park和康尼島圓形露天劇場、皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)、布朗士區的Crotona Park和史泰登島的Corporal Thompson Park。

今年活動的重頭戲包括：6月11日在中央公園舉行的開幕式，傳奇爵士鋼琴家和作曲家赫比-漢考克(Herbie Hancock)將登台獻藝；知名獨立樂隊Caribou和Waxahatchee將分別在6月22日和6月28日在中央公園演出。

除了本地樂手，還有一些國際樂隊也將參加演出；像是實驗性英國爵士樂組合Sons of Kemet，將於7月31日在中央公園登台亮相，加納的舞廳明星Shatta Wale將於8月13日在Crotona Park演出。

夏日舞台的節目還將包括巴西的狂歡節歌舞、澳大利亞音樂節、法國音樂節、拉丁音樂節等。除了各種音樂表演外，還會有紀錄片展映。

欲瞭解「2022夏日舞台」各公園的具體安排，請登錄以下網站：https://cityparksfoundation.org/summerstage/。