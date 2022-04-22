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全球新潮藝術風向標 紐約惠特尼雙年展回歸

記者張心／紐約報導
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)

被稱為「全球新潮藝術風向標」的紐約市惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)惠特尼雙年展(Whitney Biennial)，受到疫情影響推遲舉辦，終於又在本月6日回歸，主展區將持續至9月5日，部分副展進行至10月23日。

惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)

今年以「保持沈默」(Quiet as It's Kept)為主題，蘊含兩位策展人布雷斯林(David Breslin)和愛德華茲(Adrienne Edwards)對變革時代的別樣情懷，「2020年的大選、疫情和封城、大規模的種族抗議等問題，在這個時代交織並疊加，影響深遠而無所不在。」在聯合聲明中，兩位策展人寫道，「這場展覽希望反應當下瞬息萬變而不確定的時代，展示藝術家們在沈默中所刻畫的群體性困惑、不解與探索。」

惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)

誕生於1973年的惠特尼雙年展，每兩年於紐約舉辦，因發源於藝術聖地曼哈頓蘇荷區(SoHo)，以推動美國式前衛藝術為宗旨，逐漸成為世界焦點，並發展為全球當代新潮藝術的風向標。多年來，雙年展憑藉驚世駭俗的作品，在獲得如潮追捧的同時，也被斥責為興風作浪，但其極具爭議而激進主義的特徵，恰巧成為當代藝術的精準寫照。

「Ishkode火」以睡袋塑造人體輪廓，暗示戰爭與暴力剝奪人的靈魂。(記者張心/...
「Ishkode火」以睡袋塑造人體輪廓，暗示戰爭與暴力剝奪人的靈魂。(記者張心/攝影)

推薦作品一：火(Ishkode) 

也許是巧合，也或許是人性的惡始終難以消弭，加拿大藝術家2021年做成的雕塑作品「火」(Ishkode)，刻畫了戰爭中滿目瘡痍而失去靈魂的人類個體，恰巧成為此次雙年展中，折射烏克蘭戰爭對地球破壞的佳作。

由黏土包裹真實的睡袋做成的人體形象，周圍布滿了由陶瓷製成的子彈模型，暗示著一個被暴力威脅而成為眾矢之的的無助個體；加上睡袋中並無其他實體雕塑，黑暗的空氣彰顯著被危險籠罩的空虛靈魂，代表著暴力和戰爭對人性的毀滅性摧殘。

惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)

「除了喚起人民對似乎永無止境的暴力和戰爭的關注，這件雕塑也暗示著地球本身的中心地位和不穩定性」，來自五大湖阿尼西納貝族(Anishinaabe)的作者貝爾摩爾(Rebecca Belmore)，以本族語言「Ishkode」取意為「火」，解釋「我們賴以生存的一切都來自於地球，然而我們是製造者，也是破壞者，在破壞與創造中不斷輪迴。」

「宿命厄運」展示因濫用科技產品，而淪為行屍走肉的虛擬人形。(記者張心/攝影)
「宿命厄運」展示因濫用科技產品，而淪為行屍走肉的虛擬人形。(記者張心/攝影)

推薦作品二： 宿命厄運(A certain doom)

 

出生於1995年的墨西哥藝術家羅伯特(Andrew Roberts)，是本次雙年展中最年輕的參與者之一，其作品聚焦千禧年代熱中的美國科技產業，以互動電子形式展示新科技對人性的負面影響。選取穿戴谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)、英特爾(Intel)、迪斯尼(Disney)等幾大美國產業巨頭標示的喪屍形象，寓意人類在科技產品的急速創新和大規模使用中，被迫接受大批量信息的衝擊，逐漸喪失原本人性的純粹和清醒，淪為失去個人意志的「行屍走肉」。

亞馬遜公司標示和喪屍的斷臂，展示「宿命厄運」折射的科技業對人類的負面影響。(取自...
亞馬遜公司標示和喪屍的斷臂，展示「宿命厄運」折射的科技業對人類的負面影響。(取自惠特尼美術館官網)

「在北美自由貿易區實現後，美國科技業創造的產品不斷流入我們的生活，大量的信息裹挾著我成長的歲月，使現實和虛擬成為孩子無法區別的世界，以致我在這場看不見的科技戰爭中，自我的身分和定位變得可有可無」，羅伯特抒發道。

惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)

推薦作品三：摺疊(Permutations)

 

韓裔女藝術家查學晶(Hak Kyung Cha)，以其獨具特色的照片、文字和視頻塑造的展覽，成為此次雙年展中令人印象深刻亞裔作品代表。聚焦於移民身分對個人歸屬感的衝擊，查學晶黑白系的創作以流離失所、流放遷徙、家庭破碎為主題，搭配時間的反覆變動，解構移民經歷對身分認同的深刻影響。

韓裔女性藝術家查學晶以黑白系的創作，解構移民經歷對身份認同的深刻影響。(取自惠特...
韓裔女性藝術家查學晶以黑白系的創作，解構移民經歷對身份認同的深刻影響。(取自惠特尼美術館官網)

出生於韓國釜山的查學晶，幼年時生活在中國東北，因為母親生活於日據時代的滿洲里，而對戰爭和侵略有獨特的家庭記憶；之後移民夏威夷，再到舊金山生活的查學晶，開始聚焦於打破流派的實驗性文學作品，講述她與母親破碎而艱難的移民經歷，最終成為美國現代史上，重要的亞裔女權主義作家和概念藝術家。

惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
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惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)
惠特尼雙年展回歸。(記者張心/攝影)

移民 雕塑 亞裔

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