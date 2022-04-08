我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

全美最大露天市集回歸 Smorgasburg美食節攻略一次看

記者顏潔恩／紐約報導
每年吸引眾多人潮的Smorgasburg美食節。(取自官網)
每年吸引眾多人潮的Smorgasburg美食節。(取自官網)

堪稱全美規模最大、最受歡迎的戶外小吃市集Smorgasburg露天美食節，於本月正式回歸，將在紐約市周邊四個地點包括曼哈頓下城世貿中心、布碌崙(布魯克林)展望公園和威廉斯堡，還有新澤西的澤西市等，每周舉辦一次，定期營業至10月，集結紐約當地各種爆款美食、網紅店，為紐約客及旅客帶來舌尖上的享受。

Smorgasburg美食節上可找到各式小吃。(取自Smorgasburg臉書)
Smorgasburg美食節上可找到各式小吃。(取自Smorgasburg臉書)

火紅12年 今年攤商史上最多

Smorgasburg發展至今已有12個年頭，前身是起源於布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的跳蚤市場，因受到熱烈歡迎而擴大規模，如今不僅在紐約市有多個常駐地點，甚至發展到新澤西、洛杉磯、邁阿密，每個周末都可以吸引2、3萬人到現場品嘗美味；美食節中遍布琳瑯滿目的各種小吃，多年來捧紅了紐約不少爆款店面，每年也有新增的各種攤位及小吃，根據主辦方表示，今年已經有接近90間攤商加入，為史上最多。

Smorgasburg美食節多年來捧紅不少美食。(取自Smorgasburg臉書...
Smorgasburg美食節多年來捧紅不少美食。(取自Smorgasburg臉書)
Smorgasburg美食節上可找到各式小吃。(取自Smorgasburg臉書)
Smorgasburg美食節上可找到各式小吃。(取自Smorgasburg臉書)

也由於該美食節的知名度，基本上參加的攤商為了維持一貫的好品質及口碑，提供給顧客的食物也不敢胡來，基本上很少會「踩雷」。

主食甜品應有盡有 還能外送

集結了各國美食的Smorgasburg市集，雖然並非每個攤販都會出現在以上四個地點，但可作出保證的是，從主食、小吃、到甜品都有豐富的選擇，無論是前往哪個地點都不會令人失望。

另外去年疫情起外賣平台興起，Smorgasburg今年也和外送平台Uber Eats合作，將美食送往顧客家門口，懶惰出門的人可算有福了；因疫情無法出門、或是不想大排長龍的民眾也絕對能善用這項服務，適用於所有的地點，民眾可下載Uber Eats App獲取更多詳情。

4大地點 營業時間看這裡

•曼哈頓世貿中心(Smorgasburg WTC)

處於繁華的曼哈頓下城商圈，該地點最適合為附近的上班族提供與往常不同的用餐選擇，吃膩了周邊餐廳的人可趁著午休或是下班後到這裡稍作停留；地址是185 Greenwich St., New York NY 10006，時間是每周五的上午11時至晚7時。

•布碌崙展望公園(Prospect Park)

位於展望公園的地點最適合有小孩的家庭多人前往，公園占地面積大、不會感覺很擁擠，同時也能在綠化環境中享用美食，吃完後還能休閒在公園裡散步，一舉多得；地址是Breeze Hill, Prospect Park, Brooklyn, NY 11225，時間是每周日的上午11時至晚6時。

•新澤西澤西市(Jersey City)

對於部分民眾來說，前往澤西市可能更為便利，而且還能眺望哈德遜河(Hudson River)美景。但注意的是，今年的舉辦地點與以往不同，新地址為Harborside Pl & Hudson St., Jersey City, NJ 07302，時間是每周六上午11時至下午6時。

•布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)

來到具有濃厚氣息的復古文藝街區，民眾在這裡不僅能享用美食，還能在附近逛街淘物、欣賞壁畫；地址是90 Kent Ave, Brooklyn, NY 11211，但該地點將在6月以後才開放，時間是上午11時至下午6時。

溫馨提醒：

•市集在戶外場所，出門前應注意查看天氣預報。

•熱門攤位可能會排長龍，民眾不妨提前到場。

•市集通常有路邊座位、草坪供顧客就座；建議多人前往可分開排隊買食物，也能幫助看管彼此財物。

•大部分商家接受信用卡付費，民眾保險起先應攜帶現金，但入口處普遍也設有ATM提款機。

•位於紐約市的市集地點車位都非常難找，建議避免開車前往。

更多詳情可上https://www.smorgasburg.com/查詢。

Smorgasburg露天美食節適合結伴同行，享用美食及好時光。(取自官網)
Smorgasburg露天美食節適合結伴同行，享用美食及好時光。(取自官網)

美食 布碌崙 紐約市

上一則

大華超市紐約首家新店 4月9日盛大開幕

下一則

紐約客談／反招生歧視 遭拒收亞裔學生應發聲

延伸閱讀

布碌崙首位州高等法院亞裔法官 萬泰妮就職：必不負眾望

布碌崙首位州高等法院亞裔法官 萬泰妮就職：必不負眾望
曲怡文提交逾5400連署 盼成布碌崙首位亞裔民選議員

曲怡文提交逾5400連署 盼成布碌崙首位亞裔民選議員
維權組織：班森賀亞裔聚居 應有專屬市議員選區

維權組織：班森賀亞裔聚居 應有專屬市議員選區
奶酒帶你玩／邊吃邊看四月天

奶酒帶你玩／邊吃邊看四月天
男子攀爬布魯克林大橋 尖峰期交通陷入停頓

男子攀爬布魯克林大橋 尖峰期交通陷入停頓

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動