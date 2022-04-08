全美最大露天市集回歸 Smorgasburg美食節攻略一次看

每年吸引眾多人潮的Smorgasburg美食節。(取自官網)

堪稱全美規模最大、最受歡迎的戶外小吃市集Smorgasburg露天美食 節，於本月正式回歸，將在紐約市 周邊四個地點包括曼哈頓下城世貿中心、布碌崙 (布魯克林)展望公園和威廉斯堡，還有新澤西的澤西市等，每周舉辦一次，定期營業至10月，集結紐約當地各種爆款美食、網紅店，為紐約客及旅客帶來舌尖上的享受。

Smorgasburg美食節上可找到各式小吃。(取自Smorgasburg臉書)

火紅12年 今年攤商史上最多

Smorgasburg發展至今已有12個年頭，前身是起源於布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的跳蚤市場，因受到熱烈歡迎而擴大規模，如今不僅在紐約市有多個常駐地點，甚至發展到新澤西、洛杉磯、邁阿密，每個周末都可以吸引2、3萬人到現場品嘗美味；美食節中遍布琳瑯滿目的各種小吃，多年來捧紅了紐約不少爆款店面，每年也有新增的各種攤位及小吃，根據主辦方表示，今年已經有接近90間攤商加入，為史上最多。

Smorgasburg美食節多年來捧紅不少美食。(取自Smorgasburg臉書) Smorgasburg美食節上可找到各式小吃。(取自Smorgasburg臉書)

也由於該美食節的知名度，基本上參加的攤商為了維持一貫的好品質及口碑，提供給顧客的食物也不敢胡來，基本上很少會「踩雷」。

主食甜品應有盡有 還能外送

集結了各國美食的Smorgasburg市集，雖然並非每個攤販都會出現在以上四個地點，但可作出保證的是，從主食、小吃、到甜品都有豐富的選擇，無論是前往哪個地點都不會令人失望。

另外去年疫情起外賣平台興起，Smorgasburg今年也和外送平台Uber Eats合作，將美食送往顧客家門口，懶惰出門的人可算有福了；因疫情無法出門、或是不想大排長龍的民眾也絕對能善用這項服務，適用於所有的地點，民眾可下載Uber Eats App獲取更多詳情。

4大地點 營業時間看這裡

•曼哈頓世貿中心(Smorgasburg WTC)

處於繁華的曼哈頓下城商圈，該地點最適合為附近的上班族提供與往常不同的用餐選擇，吃膩了周邊餐廳的人可趁著午休或是下班後到這裡稍作停留；地址是185 Greenwich St., New York NY 10006，時間是每周五的上午11時至晚7時。

•布碌崙展望公園(Prospect Park)

位於展望公園的地點最適合有小孩的家庭多人前往，公園占地面積大、不會感覺很擁擠，同時也能在綠化環境中享用美食，吃完後還能休閒在公園裡散步，一舉多得；地址是Breeze Hill, Prospect Park, Brooklyn, NY 11225，時間是每周日的上午11時至晚6時。

•新澤西澤西市(Jersey City)

對於部分民眾來說，前往澤西市可能更為便利，而且還能眺望哈德遜河(Hudson River)美景。但注意的是，今年的舉辦地點與以往不同，新地址為Harborside Pl & Hudson St., Jersey City, NJ 07302，時間是每周六上午11時至下午6時。

•布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)

來到具有濃厚氣息的復古文藝街區，民眾在這裡不僅能享用美食，還能在附近逛街淘物、欣賞壁畫；地址是90 Kent Ave, Brooklyn, NY 11211，但該地點將在6月以後才開放，時間是上午11時至下午6時。

溫馨提醒：

•市集在戶外場所，出門前應注意查看天氣預報。

•熱門攤位可能會排長龍，民眾不妨提前到場。

•市集通常有路邊座位、草坪供顧客就座；建議多人前往可分開排隊買食物，也能幫助看管彼此財物。

•大部分商家接受信用卡付費，民眾保險起先應攜帶現金，但入口處普遍也設有ATM提款機。

•位於紐約市的市集地點車位都非常難找，建議避免開車前往。

更多詳情可上https://www.smorgasburg.com/查詢。