消防局引進機器狗 協助救援

市消防局宣布，將使用波士頓動力公司的機器狗，執行消防局的搜救任務。（波士頓動力提供）

市消防局(FDNY)21日宣布，將使用波士頓 動力公司(Boston Dynamics)的機器狗，執行消防局的搜救任務。

這款名為「Spot」的機器狗每個造價7萬5000元，由人類操縱，可以收集影響和數據；除了搜救任務，機器狗還測量危險氣體濃度、建築結構的完整性，在火災或樓房倒塌事故中，機器狗也可以在地下執行任務。

市消防局目前已經購入兩台機器狗，並將在未來幾周內開始執勤，紐約市 也將成為全美首個使用機器狗執行任務的大城市；消防局發言人在一份聲明中表示，「要適應與機器狗一起執勤，我們還有很多工作要做。」

市消防局近十年前就開始使用地面機器人，並在2020年設立了單獨的機器人部門；消防局一名隊長里奧(Michael Leo)表示，「我們的全部任務是拯救生命，這是核心，這些機器人也能拯救生命。」

儘管市消防局對使用創新技術持樂觀態度，但隱私 權維權組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)執行總監卡恩(Albert Fox Cahn)對此表示憂慮，「當消防局購入這些新系統時，他們設想的總是最佳情況；我同意部署這些機器狗可以確保消防員的安全，這很好，但歷史總是這樣，即使一開始效果很好，當你應用到更多場景，就會出現一些不該發生的事情。」

消防局則表示，在收集數據方面，機器狗只會在危險情況下收集，並期待機器狗在其他拯救生命的行動中扮演戰略工具；「它的能力在各方面都很優越，是此類從產品中可靠性最強的。」