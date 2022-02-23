協和山莊書法石雕展 邀150藝術家共襄盛舉

受邀「當代書法石雕藝術大匯集」藝術家的作品展示。（協和山莊提供）

為實現「藝術生活化、生活藝術化」的理想，並賦於天然石頭新的義意和樣貌，「協和山莊」創辦人陳秋貴邀請150位在美華人 藝術家，共同參與「當代書法 石雕藝術大匯集」展會活動。

陳秋貴介紹「當代書法石雕藝術大匯集」，預計年底展出。（協和山莊提供）

陳秋貴表示，自己來自台灣屏東，從小看到農村鄉親父老將台灣俚諺語寫在石頭上，印象十分深刻，近年和協和山莊藝術顧問林世寶討論後，覺得「石中有畫」這一形式，可以將東方的古老文化「書法」與「石雕」藝術融入大自然的石頭，寄託鄉音生活箴言又富觀賞價值，「於是我們廣邀北美150位書法和藝術家共襄盛舉，也歡迎更多有意向的專業人士參與。」

林世寶(左)和方書久展示參會書法家作品。（協和山莊提供）

22日多位參與藝術家現場展示了自己的作品，包括美國華人書畫藝術家協會會長王懋軒、紐約現當代藝術研究會會長大澤人、美洲中華書法學會董事長朱雲嵐、會長虞文輝及副會長蕭忠正、美國九龍藝術研究院院長方書久、台灣氣道書法共同創始人李清澤、書法藝術家施卿柔、美國華人書畫藝術家協會陳麗英、林阿貴及梁宗智、書法家黃鴻端等。

林世寶(左)和方書久展示參會書法家作品。（協和山莊提供）

本次展覽選用的150句俚諺語，皆來自潘榮禮編著的「台灣俚諺語新解」，將由協和山莊提供給受邀名家，徵件時間從即日起至5月31日，預定於今年年底完成雕刻，並向廣大受眾開放參觀；徵件方式及相關訊息，請參閱協和山莊網站https://www.crystalpark.org/call-for-artist。