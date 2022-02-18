我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

疫後生活來點「甜」 到紐約高顏值午茶話家常

記者張心／紐約報導
Mariebell巧克力被電視脫口秀天后歐普拉封為「自己最愛的食物」之一。（取自Mariebell臉書）
Mariebell巧克力被電視脫口秀天后歐普拉封為「自己最愛的食物」之一。（取自Mariebell臉書）

隨著紐約室內公共場所口罩令的解除，伴隨農曆新年春日驕陽的暖撫，居家近兩年的紐約客終於可以走出自己的「一畝三分地」，相約三五好友一同外出敘舊，走累了歇腳在街角巷陌的甜品屋，嘗一口來自世界各國的糕點師匠心獨具的作品，為後疫情時代的開啟來點甜味以表慶賀。

紐約作為世界美食的聚集地，同樣也雲集五湖四海的甜品，有些是當地家喻戶曉歷史品牌的紐約分店，有些是年少有為的糕點師融會貫通的新派創意……，但無論是哪種，在舌尖已經被世界級廚師滋養到刁蠻的紐約客面前，所有的頭銜都敵不過回頭客的流量和社交網路打卡的好評。本文介紹一下在紐約有「顏」有「甜」，人均消費20元以內的顏值超高、口味超讚的下午茶甜品店吧。

為了慶祝中國農曆虎年，Bibble & Sip推出老虎餅乾。（取自Bibble&...
為了慶祝中國農曆虎年，Bibble & Sip推出老虎餅乾。（取自Bibble&Sip臉書）

Bibble & Sip╱卡通甜點最吸睛

由一群亞洲年輕人一同創立的甜品店，因其將餅乾、蛋糕、馬卡龍等做成獨具特色的卡通人偶而聞名。疫情前因為店內用餐人數太多，購買的人潮經常要排隊到隔壁街區，很多為了迎合當下時節的限量產品，更是不到中午就全部售罄。最近為了慶祝中國農曆虎年，更是推出老虎餅乾和蛋糕；之前為Pokeman打造的神奇寶貝甜品，也是在社群網路引得無數紐約年親人打卡曬圖。

地址：曼哈頓西51街253號，NY 10019。

為了慶祝中國農曆虎年，Bibble & Sip推出老虎蛋糕。（取自Bibble ...
為了慶祝中國農曆虎年，Bibble & Sip推出老虎蛋糕。（取自Bibble & Sip臉書）

Bibble & Sip的創意皮卡丘餅乾。（取自Bibble & Sip臉書）
Bibble & Sip的創意皮卡丘餅乾。（取自Bibble & Sip臉書）

Mariebell╱歐普拉最愛食物

電視脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)曾將Mariebell巧克力店封為「自己最愛的食物」之一，這家由帕森設計學院(Parsons School of Design)畢業生Maribel Lieberman創立的巧克力店，兼容設計和創意於一身，不斷打造全新的巧克力口味，並且將時尚圖案刻畫在巧克力表面，讓食客在融化味蕾前也可以一飽眼福；店內的玫瑰茶飲區，也憑藉獨居匠心的金色和粉色設計，成為遊客必留影的景點。這家由曼哈頓蘇荷(SoHo)誕生的女性巧克力品牌，目前也進軍亞洲市場，開在日本東京和京都。

地址：曼哈頓Broome街484號，NY 10013。

Mariebell巧克力被電視脫口秀天后歐普拉封為「自己最愛的食物」之一。（取自...
Mariebell巧克力被電視脫口秀天后歐普拉封為「自己最愛的食物」之一。（取自Mariebell臉書）

Mariebell推出的中國農曆新年巧克力。（取自Mariebell臉書）
Mariebell推出的中國農曆新年巧克力。（取自Mariebell臉書）

Laduree╱首創雙層馬卡龍

創立於1862年的法國知名甜點Laduree，以其入口即化的雙層馬卡龍聞名於世，平均日銷量能達到1萬5000個。Laduree位於法國巴黎皇家大道上的總店，曾在1871年的巴黎公社起義中不幸燒毀，繼承人在1930年從雙層臥室的概念中獲得啟發，開始嘗試售賣雙層馬卡龍，不想竟開創世界先河，但如今已經在全球各大城市共計開設進百家店舖。紐約獨享三家分店，除了Walk-In購買馬卡龍以外，也可以在下午茶空間享用法國經典咖啡和茶飲。

地址：曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave.)864號，NY 10021; 曼哈頓Thompson街76號，NY 10012；曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yard)20號，NY 10001。

Laduree是雙層馬卡龍的締造者。（取自Laduree推特）
Laduree是雙層馬卡龍的締造者。（取自Laduree推特）

Harbs╱櫻花蛋糕超搶手

誕生於日本的蛋糕咖啡屋Harbs，因其獨居特色的櫻花水晶蛋糕聞名紐約。這款只在3月櫻花季售賣的蛋糕，每日清晨上架後不到中午就會售罄。此外，Harbs只採用當日最新鮮的食材，創造的十餘種草莓、香蕉、巧克力、提拉米蘇等千層奶油蛋糕，搭配日式抹茶和氛圍清新典雅的室內環境，使得長年只供應八種主要蛋糕的Harbs，也能成為許多紐約客閒時落腳聊天的不二之選。

地址：曼哈頓九大道198號, NY 10011；曼哈頓西百老匯465號, NY 10012。

Harbs紐約店舖適合聚會下午茶。（取自Harbs臉書）
Harbs紐約店舖適合聚會下午茶。（取自Harbs臉書）

曼哈頓 歐普拉 疫情

上一則

東方棕泉大型休閒會所 2/18隆重新張 美容美髮足療推拿芳香療法

下一則

紐約客談／遊民仇亞 恐怖主義的美國化

延伸閱讀

紐約華男遭遊民攻擊 警：攻擊者受情緒困擾 常在轄區遊蕩

紐約華男遭遊民攻擊 警：攻擊者受情緒困擾 常在轄區遊蕩
「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

曼哈頓高級餐廳遇持槍搶劫 2男被搶價值14萬名錶珠寶

曼哈頓高級餐廳遇持槍搶劫 2男被搶價值14萬名錶珠寶
紐約法拉盛婚紗館 凌晨遭盜2萬元財物

紐約法拉盛婚紗館 凌晨遭盜2萬元財物
放檢測者鴿子 紐約2醫療業者收40萬元罰單

放檢測者鴿子 紐約2醫療業者收40萬元罰單

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金