疫後生活來點「甜」 到紐約高顏值午茶話家常

Mariebell巧克力被電視脫口秀天后歐普拉封為「自己最愛的食物」之一。（取自Mariebell臉書）

隨著紐約室內公共場所口罩令的解除，伴隨農曆新年春日驕陽的暖撫，居家近兩年的紐約客終於可以走出自己的「一畝三分地」，相約三五好友一同外出敘舊，走累了歇腳在街角巷陌的甜品屋，嘗一口來自世界各國的糕點師匠心獨具的作品，為後疫情 時代的開啟來點甜味以表慶賀。

紐約作為世界美食的聚集地，同樣也雲集五湖四海的甜品，有些是當地家喻戶曉歷史品牌的紐約分店，有些是年少有為的糕點師融會貫通的新派創意……，但無論是哪種，在舌尖已經被世界級廚師滋養到刁蠻的紐約客面前，所有的頭銜都敵不過回頭客的流量和社交網路打卡的好評。本文介紹一下在紐約有「顏」有「甜」，人均消費20元以內的顏值超高、口味超讚的下午茶甜品店吧。

為了慶祝中國農曆虎年，Bibble & Sip推出老虎餅乾。（取自Bibble&Sip臉書）

Bibble & Sip╱卡通甜點最吸睛

由一群亞洲年輕人一同創立的甜品店，因其將餅乾、蛋糕、馬卡龍等做成獨具特色的卡通人偶而聞名。疫情前因為店內用餐人數太多，購買的人潮經常要排隊到隔壁街區，很多為了迎合當下時節的限量產品，更是不到中午就全部售罄。最近為了慶祝中國農曆虎年，更是推出老虎餅乾和蛋糕；之前為Pokeman打造的神奇寶貝甜品，也是在社群網路引得無數紐約年親人打卡曬圖。

地址：曼哈頓 西51街253號，NY 10019。

為了慶祝中國農曆虎年，Bibble & Sip推出老虎蛋糕。（取自Bibble & Sip臉書）

Bibble & Sip的創意皮卡丘餅乾。（取自Bibble & Sip臉書）

Mariebell╱歐普拉 最愛食物

電視脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)曾將Mariebell巧克力店封為「自己最愛的食物」之一，這家由帕森設計學院(Parsons School of Design)畢業生Maribel Lieberman創立的巧克力店，兼容設計和創意於一身，不斷打造全新的巧克力口味，並且將時尚圖案刻畫在巧克力表面，讓食客在融化味蕾前也可以一飽眼福；店內的玫瑰茶飲區，也憑藉獨居匠心的金色和粉色設計，成為遊客必留影的景點。這家由曼哈頓蘇荷(SoHo)誕生的女性巧克力品牌，目前也進軍亞洲市場，開在日本東京和京都。

地址：曼哈頓Broome街484號，NY 10013。

Mariebell巧克力被電視脫口秀天后歐普拉封為「自己最愛的食物」之一。（取自Mariebell臉書）

Mariebell推出的中國農曆新年巧克力。（取自Mariebell臉書）

Laduree╱首創雙層馬卡龍

創立於1862年的法國知名甜點Laduree，以其入口即化的雙層馬卡龍聞名於世，平均日銷量能達到1萬5000個。Laduree位於法國巴黎皇家大道上的總店，曾在1871年的巴黎公社起義中不幸燒毀，繼承人在1930年從雙層臥室的概念中獲得啟發，開始嘗試售賣雙層馬卡龍，不想竟開創世界先河，但如今已經在全球各大城市共計開設進百家店舖。紐約獨享三家分店，除了Walk-In購買馬卡龍以外，也可以在下午茶空間享用法國經典咖啡和茶飲。

地址：曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave.)864號，NY 10021; 曼哈頓Thompson街76號，NY 10012；曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yard)20號，NY 10001。

Laduree是雙層馬卡龍的締造者。（取自Laduree推特）

Harbs╱櫻花蛋糕超搶手

誕生於日本的蛋糕咖啡屋Harbs，因其獨居特色的櫻花水晶蛋糕聞名紐約。這款只在3月櫻花季售賣的蛋糕，每日清晨上架後不到中午就會售罄。此外，Harbs只採用當日最新鮮的食材，創造的十餘種草莓、香蕉、巧克力、提拉米蘇等千層奶油蛋糕，搭配日式抹茶和氛圍清新典雅的室內環境，使得長年只供應八種主要蛋糕的Harbs，也能成為許多紐約客閒時落腳聊天的不二之選。

地址：曼哈頓九大道198號, NY 10011；曼哈頓西百老匯465號, NY 10012。