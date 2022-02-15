MTA全門上車未兌現 乘客批浪費時間

紐約市民在推特抱怨MTA漲價，但公車後門安裝的OMNY系統卻無法運行。（取自dranyar推特）

大都會 運輸署(MTA )承諾大面積推行的紐約市公車「全門上車」(即前後門)計畫未能實現，引起擁護該計畫民眾的強烈不滿，華人社區通勤族指責高峰時段單門上車耗費時間，呼籲MTA優先在客流量集中區域兌現「全門上車」計畫。

MTA前幾年推出非接觸感應式交通付費系統OMNY之後，率先在精選公交服務(Select Bus Service-SBS)快車線路上，為前後門都安裝了OMNY系統並允許「全門上車」，此舉被證明大幅提高了公交系統的運營速度，提高了通勤族的出行效率。

2018年，MTA首次承諾要把「全門上車」推廣到全市所有公車，允許前後門都可以刷OMNY上車。

然而數年過去，全市的公車後門都陸續安裝了OMNY讀卡系統，但是遲遲未能投入使用；2021年8月，MTA給出具體實行舉措，宣布將在十條公車線路中，試運行OMNY「全門上車」計畫，但是半年過去，支持者們發現當局沒有落實任何實際行動。

面對民眾的聲討，MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)日前表示，該機構還在「努力確定可能成為試點的交通路線」。

這番回覆激怒了「全門上車」計畫的支持者，「他們做得非常不對，半年前就宣布要實行，這麼久過去了，路線還沒有確定。」研究和倡議組織TransitCenter的Ben Fried表示，「無論是什麼在從中干擾，大都會運輸署高層都應該排除外難，畢竟我們正在推行全市綠色出行改革。」

「我不懂，如果沒辦法使用，市府為什麼要花錢來裝高級設備，浪費納稅人的錢。」每天從皇后區法拉盛 緬街搭乘Q20A公車回白石鎮(Whitestone)住宅的高女士表示，緬街聚集了非常多的公車站，上下班高峰期排隊人數能塞滿整個街區，她發現很多普通車型公車的後門都安裝了OMNY系統，但從來沒見使用過，「精選公車是站台預售票，可以前後門同時上車，效率確實會快很多。」

家住艾姆赫斯特(Elmhurst)的李一帆說，「市府應該在緬街、傑克森高地-羅斯福大道/74街這種公車通勤族密集的地方，優先試行全門上車，提高上下班時間的通勤效率」。

MTA官員上月透露，推行OMNY讀卡系統已經造成數百萬元預算赤字，並且比原推計畫遲了15個月。