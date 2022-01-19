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Omicron高峰已過 華社不見檢測長龍

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙8大道的新冠檢測站已不見之前的長龍，民眾抵達後都能直接進到裡頭等候。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙8大道的新冠檢測站已不見之前的長龍，民眾抵達後都能直接進到裡頭等候。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市新冠疫情Omicron變種病毒出現後創下高峰，布碌崙(布魯克林)8大道華社檢測站曾出現民眾大排長龍的情況，令人感到擔憂；但州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布越過疫情高峰，在社區也能明顯察覺到長龍檢測不再，疫情趨向和緩。

據市府的數據，布魯克林的Omicron疫情高峰期出現在本月1日至6日間，確診率達到22.6%，一天內出現最多1萬3063人陽性確診紀錄；截止本月15日，確診人數已降至8568人，一周平均確診率也從原本的20.69%降至現在的13.9%。

霍楚日前說，本輪Omicron變種病毒疫情已出現和緩趨勢，陽性率開始下降；紐約市雖然仍是全州新增病例最多的地區，但成年人疫苗接種率、檢測率也是最多的地區，而接種者已被證明能比未接種者更有效對抗病毒。

近來在布碌崙華社內的檢測或醫療中心，也已不見一周之前的長龍；例如國王郡醫院(Kings County Hospital)，系統紀錄在去年12月20日出現前所未有的人潮，裡裡外外的民眾等上好幾個小時才完成檢測，目前這番景象已不再，醫院記錄的檢測陽性率也從當時的14.3%降到現在的10.1%。

在華人聚集的日落公園，由市府建立的檢測站設在8大道交60街的一處店面內，在疫情高峰期間，華人大排長龍從路口東向排到9大道，民眾要在寒冷的氣溫中苦等很長一段時間。

18日檢測中心已不見人潮，一名員工透露，人多時出於安全，會讓民眾在外等候，但當天幾乎任何時段進門都能直接待在裡面；除了居家檢測盒的普及使用外，疫情稍為趨緩也是事實。

檢測 疫情 Omicron

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