補位染疫演員 無名英雄隨時救場

已離開舞台的表演者斯蒂克勒，疫情期間獲徵召，為染疫生病的正牌演員代班，到百老匯舞台救場演出。(美聯社)

新冠疫情又起，百老匯 卻持續運轉，常靠默默無聞的表演者補位，緊急登場扮演任何角色，已離開舞台的表演者如卡拉．斯蒂克勒 (Carla Stickler)也被徵召應急。

斯蒂克勒三年前到芝加哥 任軟體工程師，不惜放棄冬季假期，回紐約為百老匯緊急助陣，出演「女巫前傳」(Wicked)裡的綠皮膚Elphaba，為染疫生病的正牌演員代班。

這只是百老匯為保持開演找補位演員的例子之一，這些演員在很少正式排練之下學習各種角色。

公司承受巨大壓力，許多表演由節目手冊裡的技術人員補位；正牌演員杰克曼 (Hugh Jackman) 先前染疫，重返舞台謝幕時向好幾位學徒致敬，稱這些人讓「歡樂音樂妙無窮」(The Music Man)一直開演。

已退場演員重返舞台助陣的例子不少。假期期間，「來自遠方」(Come From Away) 12 位演員中有八位代班，包括兩位前演員。舞蹈隊長布雷肯里奇(Josh Breckenridge)為六個男性角色中的五個候補，過去曾演出「斯科茨伯勒男孩」(The Scottsboro Boys)、「麗茲酒店」(The Ritz)等劇，希望百老匯因這次經歷致力結構變革，例如假日期間投資網羅更多替補演員。

斯蒂克勒是「女巫前傳」假期如常演出的功臣之一；她12月27日收到緊急請求時正與丈夫一起開車，打算與朋友在密歇根州度假一周。 之前她最後一次在百老匯演出是2015 年，之後搖擺數年，直到2019 年為百老匯公司Wicked工作達十年，到全國巡演。

斯蒂克勒在丈夫繼續開車時，緊急飛往紐約，當晚看了演出，接下來幾天排練，在周六晚和周日日場連續扮演 Elphaba。

儘管百老匯演員和後台人員都接種疫苗、不在舞台時戴口罩並每天檢測 ，突破性感染仍蔓延。 「阿拉丁」(Aladdin)、「漢密爾頓」(Hamilton)、「親愛的埃文漢森」(Dear Evan Hansen)、「獅子王」(The Lion King)、「六位皇后」(Six)等多部音樂劇因突破性感染停演。

斯蒂克勒本週繼續停留，以防萬一需要她協助，之後將回芝加哥；如果節目又需要她，將不排除再助陣。