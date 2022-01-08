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Flurona雙重感染 威力不可小覷

記者金春香／紐約報導
醫學專家提醒謹防流感和新冠病毒相結合的Flurona雙重感染。（Getty Images）
醫學專家提醒謹防流感和新冠病毒相結合的Flurona雙重感染。（Getty Images）

流感和新冠病毒相結合的Flurona雙重感染病例已在以色列和南加州出現，紐約醫學專家提醒，這種雙結合病毒不容小覷，尤其是在當前Omicron變種病毒仍肆虐的情況下，民眾要警惕。

紐約大學醫學院免疫學專家Purvi Parikh表示，根據過去幾個月對新冠病例和流感病例的持續追蹤，他提醒醫生和民眾在當下流感和新冠病毒感染高發時期，需要高度關注，並採取額外措施來應對，謹防感染Flurona。

以色列一名孕婦一周前查出感染新冠和流感兩種病毒，5日一名與家人剛從墨西哥旅遊回來的洛杉磯十多歲男生也確診感染Flurona。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)信息，目前全美因季節性流感導致住院的數字在增加，大多數流感患者年齡在五至24歲之間，但近日來25歲以上感染者數字也在顯著增加。

專家指出，流感和新冠感染出現的症狀極為相似，需要檢測才能判斷，二者間較顯著的區別為，如果患者感染新冠，從感染到出現症狀的時間會比得流感長，也就是新冠患者更不易出現症狀。

Parikh表示，如果感染Flurona，患者很可能會出現更多種兩種病毒感染症狀，不過根據目前數據，患者病情較輕；但如果患者有免疫力系統問題或有先天性疾病，出現嚴重症狀的可能性增加，因為一旦感染Flurona，患者的免疫系統需要付出雙倍努力來打敗病毒。

醫生建議民眾一旦出現任何流感或新冠相關症狀，應立即做兩種檢測，在症狀不明顯的情況下，最好居家隔離，以休息、大量飲水和服用一般止痛退燒藥為主；由於流感季節會持續至5、6月，還未打流感疫苗者也應盡快接種。

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