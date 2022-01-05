新冠藥品依族裔分配？華醫批不科學

政府衛生部門近期公開及非公開信息顯示，當局以「族裔」作為分配新冠藥物與防疫物資的標準；圖為華人社區法拉盛。(記者牟蘭／攝影)

政府衛生部門有信息顯示，當局以「族裔」作為分配新冠藥物與防疫 物資的標準，且華人 聚居社區不在政府優先分配的名單中；亞美醫師協會總裁暨會長劉季高批評政府疫情 政治化、長期忽略亞裔社區， 指責這種分配方式缺乏科學依據，呼籲政府增加防疫資源，避免疫情擴散。

由於治療新冠病毒的單株抗體(Monoclonal Antibodies)與口服抗病毒藥品數量有限，市衛生局日前發布聲明，遵守州衛生廳最新指南，將「族裔」(Race and Ethnicity)作為藥品分配準則之一，且優先分配給「非洲裔、原住民以及其他有色人種」。

對此，劉季高表示，分配單株抗體與口服抗病毒藥品應根據患者年齡、是否患有免疫系統或基礎疾病等，不應以族裔作為分配的標準，「沒有任何科學依據也不公平」。

曼哈頓西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)醫生津伯格(Joel Zinberg)援引一份實驗指出，引起新冠患者最顯著死亡原因是染疫者的年齡，其中50至74歲較18歲到34歲的死亡風險指數高了近7倍、達6.7，85歲以上的患者死亡風險率達10.6。

津伯格表示，少數族裔較白人平均年齡更年輕，但因他們中患有肥胖、糖尿病與腎病的基礎疾病人數較多，恐因「長期系統性的健康與社會不平等」，導致少數族裔染疫者的病情加重；他指，政府可以將避免「歧視」作為分配原則之一，但不應將患者「族裔」視為導致病情加重的風險因素。

此外，市衛生局的一封外洩的文件顯示，當局在分配新冠檢測中心與居家自測包等防疫資源時，也將「族裔」作為考量之一，而市府優先分配資源的33個社區中，華人聚集的皇后區法拉盛市、貝賽、森林小丘以及雷哥公園等，均不在列。

劉季高對此表示，亞裔長期沒有獲得政府的公平資源，疫情爆發初期，華人社區就沒有足夠的檢測中心，疫苗分配後，華人社區也沒有收到足夠的疫苗，導致法拉盛等地疫情指數一度飆高；他呼籲政府合理分配資源，避免防疫政治化，防止疫情再度惡化，「檢測與接種疫苗是避免疫情擴散重要『武器』」。

對於市府以「族裔」優先分配防疫資源，「紐約郵報」曾發表社論指責白思豪(Bill de Blasio)政府沒有根據全市的人口結構分配資源，以所謂的「族裔優先」實施「種族主義」。