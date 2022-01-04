注入正能量 繁榮華埠總會2月迎春活動連3場

美國繁榮華埠總會3日在曼哈頓華埠宣布，將於2月新春期間接連舉辦三場慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

2月就是農曆新年，為了迎接新春，美國繁榮華埠 總會3日在曼哈頓華埠宣布，將自2月初在華埠先後舉辦「紐約慶祝新春炮竹暨僑界支持北京2022冬運文化節」、「第24屆紐約新春愛心大遊行 文化節」，等三場慶祝活動；由於新冠變種病毒Omicron肆虐，主辦方表示，屆時將會限制入場人數。

首場活動「紐約慶祝新春炮竹暨僑界支持北京2022冬運文化節」訂於2月1日(周二)中午12時，在華埠羅斯福公園舉行，活動免費開放民眾入場；該活動在今年邁入第23屆，每年都可吸引超過上萬民觀眾到場參加，但主辦方表示，由於疫情 日漸嚴重，今年將視情況限制入場人數。

第二場活動訂於2月14日(周一)，在曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的NBA紐約尼克隊賽事半場，舉行「慶祝新春中華文化表演」；該活動將於晚7時舉辦。

重頭戲「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」，將於2月20日(周日)舉辦；主辦方表示，今年預計將有20輛花車，遊行隊伍會在當天下午1時從勿街(Mott St.)和喜士打街(Hester St.)出發，一路沿著勿街往林則徐廣場方向前進，期間行經東百老匯、律勞街(Ludlow St.)、喜士打街、科西街(Forsyth St.)，最後到布隆街(Broome St.)結束。

繁榮華埠總會行政總監田士銳和董事長黃偉靈表示，活動除了限制入場人數外，也將不論個人疫苗接種情況，要求所有觀眾需配戴口罩。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)在記者會上表示，疫情重創華埠和華人社區，如今在迎接新春期間舉辦多場慶祝活動，預計將可為民眾帶來正能量；他說，雖然目前變種Omicron病毒傳播快速，但州、市府都積極推動疫苗和補強針的接種，希望在2月疫情能獲得控制，該辦公室也會提供協助。