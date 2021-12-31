泡湯趣、看賽馬 冬遊紐約的薩拉托加泉古鎮

州立公園內隨處可見礦物質泉眼，有遊客自備空水瓶，接滿水瓶後，帶回家中留念。(記者牟蘭／攝影)

隨著新冠疫情的反彈，不少民眾渴望「逃離」喧囂的城市，前往附近的城鎮，來一場「沉浸」式的溫泉旅行，紐約上州的薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)正是不錯的選擇；這個人口不足3萬人的小鎮，以溫泉和賽馬聞名，成為不少紐約客一年四季的度假勝地。

暖暖身子 享受水療按摩

薩拉托加泉鎮位於紐約州薩拉托加郡，距離紐約州州府奧伯尼(Albany)約30分鐘的車程，距離紐約市約三小時車程；小鎮顧名思義因富含礦物質的溫泉聞名，隨著1776年歐洲移民普特南(Gideon Putnam)在當地建立第一家同名酒店後，當地的溫泉受到民眾的熱捧。

小鎮中最出名的溫泉館是位於水療州立公園 (Spa State Park)的羅斯福水療館(Roosevelt Baths & Spa)；這個天然礦物溫泉從1935年運營至今，與其他溫泉館不同的是，店家將泉水直接引入房間浴缸內，泡湯一段時間後，工作人員在房間內提供按摩等護理服務。

薩拉托加泉鎮的羅斯福水療館提供一人一缸的泡湯服務。（取自羅斯福水療館官網）

羅斯福水療館的裝修採用暖色調，水療房內的裝飾較為傳統，因受疫情的影響，溫泉服務需提前預約。(記者牟蘭／攝影)

羅斯福水療館的裝修採用暖色調，水療房內的裝飾較為傳統；因受疫情的影響，溫泉服務需提前預約，而這種一人一池的泡湯模式，也讓不少擔心感染病毒的遊客安心，能更好的享受這場溫泉之旅。

因薩拉托加泉鎮獨特的地理位置，周邊不少旅館也以相同的方式主打溫泉與水療服務，其中最出名的是南百老匯溫泉酒店(South Broadway Inn and Spa)，不僅為旅客解決了住宿問題，還能同時提供按摩等水療服務。

州立公園 挑戰雪步道

除了羅斯福水療館外，薩拉托加表演藝術中心(Saratoga Performing Arts Center)、薩拉托加汽車博物館 (Saratoga Automobile Museum)與林肯礦泉浴和水療中心(Lincoln Mineral Baths and Spa)等，也設立在州立公園內。

每年夏季，紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)與費城管弦樂團(Philadelphia Orchestra)會在薩拉托加表演藝術中心，帶來兩到三周的音樂會或歌劇表演；喜歡高爾夫球的人士，也可選擇入住公園內的酒店，享受不一樣的球賽體驗。

隨著冬季的到來，州立公園常被白雪覆蓋，不少喜歡挑戰「雪步道」的民眾，常常全副武裝，腳踩雪地靴，手持登山棍，挑戰森林的步道之旅；公園內隨處可見礦物質泉眼，也有遊客自備空水瓶，接滿礦物質的泉水後，帶回家中留念。

州立公園在冬季常被白雪覆蓋，不少喜歡挑戰「雪步道」的民眾，常常全副武裝，挑戰森林的步道之旅。(記者牟蘭／攝影) 隨著冬季的到來，州立公園常被白雪覆蓋。(記者牟蘭／攝影)

小鎮上另一處值得一去的公園是位於當地商業中心的國會公園(Congress Park)，園中有玫瑰園、溫泉眼、117年歷史的旋轉木馬，還有已演變為薩拉托加泉歷史博物館(Saratoga Springs History Museum)的坎菲爾德賭場(Canfield Casino)。

國會公園中有一個117年歷史的旋轉木馬。(記者牟蘭／攝影)

賽馬博物館 了解古老賽事

在薩拉托加泉鎮，與溫泉同樣聞名的還有當地的賽馬比賽，超過150年歷史的賽馬季定於每年的7月到9月舉辦，比賽場地位於薩拉托加賽馬場 (Saratoga Race Course)；比賽期間，賽馬場內還有Shake Shack等餐廳入駐，為旅客增添食趣。

與溫泉同樣聞名的還有當地的賽馬比賽，超過150年歷史的賽馬季於每年的7月到9月舉辦。(記者牟蘭／攝影) 與溫泉同樣聞名的還有當地的賽馬比賽，超過150年歷史的賽馬季定於每年的7月到9月舉辦。(記者牟蘭／攝影)

冬季來當地旅遊的民眾，也可在薩拉托加賭場酒店(Saratoga Casino Hotel)觀看或參與輕駕車賽馬(Harness Racing)比賽；這種古老的賽馬比賽，是由騎手坐在兩個輪子架起的座位上，驅趕馬匹，角逐冠軍。

為了記載當地的賽馬歷史，小鎮特別成立了國家賽馬博物館與名人堂( National Museum of Racing & Hall of Fame)；始建於1950年的賽馬博物館，珍藏著關於賽馬比賽的雕像、照片與文獻，讓更多人了解這個古老的比賽。

薩拉托加泉鎮的商業中心位於百老匯大道，周邊設有不少各地風格的餐廳以及商店。(記者牟蘭／攝影) 薩拉托加泉鎮的商業中心位於百老匯大道，周邊設有不少各地風格的餐廳以及商店。(記者牟蘭／攝影)

薩拉托加泉鎮的商業中心位於百老匯大道(Broadway)，周邊設有不少各地風格的餐廳，提供披薩、冰淇淋、日式壽司以及受到遊客喜愛的西班牙海鮮燉飯等美食；這些餐廳距離州立公園只有十分鐘的車程，從國會公園步行不到十分鐘就能抵達，為遊客的味蕾提供不同的選擇。