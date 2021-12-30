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不戴口罩拒離開 反疫苗分子多家餐廳鬧事

記者鄭怡嫣／紐約報導
相關組織「紐約自由集會」在活動前發布海報，鼓勵反疫苗分子們一起去餐廳抗議。(取自推特)
相關組織「紐約自由集會」在活動前發布海報，鼓勵反疫苗分子們一起去餐廳抗議。(取自推特)

紐約市近期發生多起反對強制接種新冠疫苗的抗議活動，反疫苗分子在不同的連鎖餐廳店內不戴口罩、拒絕離開並示威鬧事，一則流傳於社群網路的視頻顯示，當市警日前在皇后區一家連鎖餐廳內勸沒有疫苗接種證明的母子離開時，反被在場的一群反疫苗者群嘲，稱他們「只會欺負和嚇唬小孩」。

視頻及紐約市警公布的錄影顯示，在位於皇后區的知名連鎖餐廳Applebee內，十多名警察圍在一對沒有接種證明的母子邊上，當其中一位警察勸他們離開時，男孩用手摀著臉，似乎要哭出來，隨後一群反疫苗者在餐廳內向警察大喊「嚇唬小孩，傷害小孩，希望你自我感覺良好，紐約警察」、「噁心！」等話語，一名警員警告他們自覺離開，否則將因非法侵入而被捕，但反疫苗者們置若罔聞，繼續大聲呼喊「不能再強制(接種疫苗)」(No More Mandate)的口號。

警方表示，由於未能出示疫苗證明，餐廳根據州法拒絕允許這些反疫苗者用餐，與反疫苗者交涉無果且他們拒絕離開後，餐廳經理報警求助；當晚，警察以非法侵入的罪名逮捕了現場四位反疫苗者，視頻中的母子則未被捕。

該事件發生前一天，在皇后購物中心(Queens Center Mall)的連鎖餐廳「芝士蛋糕工廠」(Cheesecake Factory)，50多位反疫苗者同樣拒絕離開並坐在餐廳內示威，警方以非法闖入的罪名拘捕了其中六人。

最近一起反疫苗者抗議活動發生在周一，在布碌崙(布魯克林)下城的一家連鎖快餐店「漢堡王」(Burger King)內，在被拒絕用餐服務後，這群反疫苗者不戴口罩、朝店員大喊大叫並拒絕離開，警察逮捕了其中的五人，被捕時其他的反疫苗者還朝警方大喊「為你們感到羞恥」、「他們不是罪犯，什麼也沒有做錯」。

41歲男子博斯(Mitchell Bosch)同時參與了這三次活動且被警方連續逮捕三次，根據紐約郵報報導，前兩起示威活動被認為與一個名叫「紐約自由集會」(New York Rally)的組織有關，在社群網路上，他們張貼了活動海報，鼓勵反疫苗者一起與他們去餐廳抗議紐約州嚴格的強制疫苗法令。

反疫苗分子在餐廳內不戴口罩拒絕離開。(取自推特)
反疫苗分子在餐廳內不戴口罩拒絕離開。(取自推特)

疫苗 警察 社群

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