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紐約首場精靈健行ElfCon 12日聯合廣場舉行

編譯周芳苑／綜合10日電
15歲少女辦紐約首場精靈健行ElfCon。（Getty Images）
15歲少女辦紐約首場精靈健行ElfCon。（Getty Images）

來自布碌崙(布魯克林)Cobble Hill的15歲少女蘇菲(Sophie)訂12日舉辦紐約市有史以來第一場精靈健行ElfCon，稱之為「兒童熱可可爬行」(kid-friendly hot cocoa crawl)，可望媲美成人世界裡飲酒歡樂的紐約年度聖誕老人嘉年華SantaCon。

活動於12日上午10點在曼哈頓下城聯合廣場公園(Union Square Park)揭開序幕，希望吸引裝扮成精靈的大人小孩們一起穿梭市區。

配合節日，這次短途健行將為LGBTQ組織、青年倡導團體「The Trevor Project」和「Making Headway」等募款，幫助對象是有腦瘤兒童的家庭。

蘇菲五歲時被診斷出患有良性腦瘤，她家人當時第一次知道「Making Headway」這個組織，這次活動對她別具意義。

蘇菲的父親說，為慈善機構募款是想支持其他明顯需要的孩子和家庭。

蘇菲提起過去和父親一起參加SantaCon、遊走酒館，玩得很開心，但無法完全融入，由於未成年，不得不在寒冷的人行道上看大家狂歡；她一直希望有適合孩子的活動。

一年一度的SantaCon活動期間，成年人配合聖誕傳統，成群結隊頭戴聖誕帽 、身穿紅長袍、配上雪白鬍鬚，在酒吧間暢飲啤酒；本月11日周六上午10時在百老匯39街和40街之間開跑。

蘇菲從未舉辦活動，去年1月在 SantaCon團隊協助下構思ElfCon；參加活動的人不論成人或兒童，都將戴上鈴鐺和毛皮飾邊，一起在曼哈頓四處閒逛，品嚐當地商店豐富且充滿異國情調的混合熱巧克力。

參加者每停靠一站，都會在事先領取的精靈護照上蓋ElfCon印章，活動結束時，可將蓋滿印記的護照帶回家，作為甜蜜的感恩標記。

曼哈頓 布碌崙 紐約市

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