優步疫後缺司機 遊說計程車合作

優步日前遊說市府，希望將紐約市計程車上線優步平台。（取自TLC推特）

疫後司機短缺導致網約車 載客量嚴重下降，優步(Uber)高管日前遊說市計程車暨禮車管理局(TLC)，希望將紐約市 計程車上線優步平台，通過私營企業與政府合作解決網約車和計程車的經營困境；計程車工人聯盟對此表示，這只是網約車的權宜之計，一旦司機數恢復會立刻背棄與計程車的合作；目前優步官方還未對此做出回應。

根據近期披露的一份9月遊說報告，優步公共事務和傳播執行長Josh Gold已經同TLC局長亞莫祖科(Aloysee Heredia Jarmoszuk)見面，遊說其將全市計程車上線優步平台，讓乘客在選乘UberX的同時，也可以選擇計程車。Josh Gold是市長白思豪的盟友，也曾擔任酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)的說客。

該報告並未提供Josh Gold和亞莫祖科討論的細節，Josh Gold對此也拒絕置評。

外界猜測這與優步的運營困境有關；在日前與華爾街 分析師舉行的季度財報會議上，優步執行長柯斯洛沙希(Dara Khosrowshahi)表示，公司在招募更多的司機，而且永遠不嫌多。

TLC的數據顯示，優步和Lyft等網約車公司每日載客量在過去幾個月下降了兩位數，主要與司機短缺有關，此番供不應求也導致網約車價格飆升，成千上萬的市民轉而選擇搭乘計程車。

計程車工人聯盟執行長狄賽(Bhairavi Desai)對此回應稱，在網約車2014年進駐以前，全市每日約乘坐50萬次計程車，如今只有10萬次不到，「我們2萬5000名會員對優步的提議持開放態度，但是考慮到運營計程車的成本，平台向計程車司機收取25%的分成是不能接受的。」

狄賽表示，早在2013年優步就曾經上線過計程車，但是後來無疾而終，「他們一旦擁有了足夠的司機，就會無情地拋棄和計程車的合作。」

對於引發關注的和優步的會面，TLC發布聲明稱，該局經常與被許可的個人和組織會面討論，目前還是先專注於不久前剛批准的計程車司機債務減免計畫上。