周末好去處╱5K平地越野賽、日落公園學打球 親子同樂

5K平地越野賽

綠地越野賽聽起來很專業，但事實上這是一個不競爭、適合各年齡層參加的比賽。綠地保護協會(Greenbelt Conservancy)訂於20日(周六)，舉辦年度平地5K越野賽，不論參加者是專業跑者，還是首次體驗，都可以透過跑步的方式，在綠地小徑上奔跑，讓小徑帶著參加者認識綠地、體驗秋天，並度過愉快的時光。該賽事18歲以上者報名費為45元、18歲以下35元，活動時間為早8時至中午12時，地點在史泰登島威洛布魯克公園(Willowbrook Park)，參加者需預先上網報名https://on.nyc.gov/3oAUQvD。

日落公園 學打球

想要學習打籃球或美式足球 ，但卻不知道要從哪裡著手，布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)訂於20日舉辦免費的教學活動，請來專業教練，教導12歲及以下的小朋友，籃球與美式足球的基本規則、打法，以及其他相關知識。教練會用淺顯易懂的方式，開啟孩子踏入運動的世界。活動免費，時間為20日上午10時至中午12時，地點在日落公園遊憩中心(Sunset Park Recreation Center)，更多資訊可上網頁https://on.nyc.gov/3kMbyqT查詢。

創作環保袋感謝樹木

樹木提供我們生活所需，提供了氧氣、食物、環境美化，在天氣炎熱的時候，更為我們遮陽；近年來環保意識抬頭，而紐約市為了加強環保，也禁用塑膠袋，訂於20日在布朗士舉辦兩場別開生面，既環保又能夠充分表達我們對樹木感謝之情的活動，透過在環保袋上以各種顏料、印章和蠟筆以樹木為題作畫，創作一個獨一無二的環保袋。該活動適合所有年齡層參加，也歡迎家長帶著孩子一同參與，時間為上午10時至下午1時，地址在4900 Independence Ave，更多資訊在網頁https://bit.ly/3nrkHqB。

沐浴在森林

在歐洲和其他傳統文化，都有所謂的「森林療法」或「森林浴」，20日在曼哈頓 河濱公園(Riverside Park)，將舉辦特別的「森林浴體驗」(Forest Bathing)活動，任自己以前所未有的方式，與這片土地建立聯繫，並在導遊的導覽之下，更認識居家附近的綠地。整個體驗期間，民眾將可以漫步深入森林、坐或躺在地上吸取芬多精，為自己的身心靈充電。活動時間為上午9時至10時30分，民眾可以帶水、零食、坐墊或野餐墊參加活動，地點在曼哈頓83街交河濱大道(Riverside Drive)，詳情請上網頁https://on.nyc.gov/3no0ySj。