新增象棋、繪畫…美國星光青少年才藝賽報名

第四屆美國星光青少年才藝大賽日前舉辦啟動儀式，即日起歡迎青少年選手報名。(崔大衛提供)

第四屆美國 星光青少年才藝大賽日前舉辦啟動儀式，即日起歡迎青少年選手報名；大賽主辦方美國J.I.A國際文化傳媒集團總裁崔大衛表示，往屆的比賽為熱愛表演華裔 青少年提供舞台，改變了華裔只會學習的刻板印象，此次比賽還增加國際象棋與繪畫等比賽項目，歡迎更多選手展示風采。

第四屆美國星光青少年才藝大賽12日拉開帷幕，主辦方表示，此次大賽評審團由15位專家專家組成，除了比拚舞蹈、音樂與模特走秀等項目外，還增加了國際象棋與繪畫的比賽。

不少往屆選手也參加了當天的記者會，就讀長島高中的于麗娜曾連續三次參加美國星光青少年才藝大賽，在上屆比賽中獲冠軍，推薦前往中國北京市參加總決賽；她期盼更多華裔孩子勇敢走上舞台，挑戰自我，實現自己的藝術夢想。

第一屆少年組聲樂比賽冠軍吳霞的家長平惠子表示，吳霞在四年前拄拐參加首屆星光青少年才藝比賽，帶傷獲得好成績；她說，才藝大賽不僅為選手提供了展示才藝的舞台，還培養了他們的綜合素質。

大賽組委會藝術總監陳依莎表示，國際象棋與繪畫比賽定於21日在啟揚活動中心，鋼琴比賽項目於12月3日在法拉盛 文藝中心舉辦，其餘比賽定於12月4日在法拉盛文藝中心舉辦。

本屆美國星光才藝大賽報名地址為法拉盛緬街39-06號202室，詳情請致電中文熱線(646)339-0008或英文熱線(646)577-8500，抑或寄送電郵至[email protected]。