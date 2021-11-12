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周末好去處╱紐約喜劇節、華盛頓堡攻城戰登場

記者顏嘉瑩整理

紐約喜劇節

紐約喜劇節(New York Comedy Festival)於即日起至14日(周一)舉辦；該活動去年受到疫情影響暫停，今年回歸後加演100多場，全市共有100多位喜劇演員和200場演出。今年除了增加活動外，還將首辦全國性的喜劇說故事比賽(Tall Tales of Comedy)，聚集全美新興喜劇故事講述者，透過喜劇和引人入勝方式，用聲音出演，在煩悶的疫情期間，令觀眾忘卻煩惱、捧腹大笑。參加民眾需要出示疫苗接種證明，更多資訊、演員列表和演出時間，可上網站https://nycomedyfestival.com/查詢。

上州古董市集

過去在上州舉辦的「上州古董市集」(Upstate Vintage Antique Show)，訂於13(周六)、14日(周日)連續兩天，將市集搬到布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡(Williamsburg)多米諾公園(Domino Park)。這個市集以復古、古董為主題，聚集紐約州超過40間在地的古董及復古店別出心裁又獨一無二的商品，讓民眾挖寶，其中也有節日季的禮品選擇，民眾肯定可以在這個市集內，找到具有獨特風格的商品。該活動為兩日早10時至晚5時，門票為每人15元，更多資訊在網站https://www.upstatevintageantiqueshow.com/

紀念華盛頓堡攻城戰

發生在1776年曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)的華盛頓堡攻城戰(Battle of Fort Washington)，將於今年迎來第245周年紀念，14日(周日)在曼哈頓崔恩堡公園(Fort Tryon Park)，將舉辦系列紀念活動。現場將有18世紀音樂表演、美國革命戰爭時代的手工藝品、打鐵示範，另外還有打扮成大陸軍總司令喬治華盛頓(General George Washington)、瑪嘉烈柯賓 (Margaret Corbin)的演員，帶領著觀眾一起重回當時戰爭場景。該活動時間為中午12時至下午3時，活動免費，更多資訊請上網頁https://on.nyc.gov/3H3F6K2

原住民傳統月尋寶

每年11月為原住民傳統月(Native American Heritage Month)，為了慶祝這個月份，13日(周六)在史泰登島埃碧斯塘公園(Eibs Pond Park)，將舉辦尋寶遊戲，帶領著小朋友一起了解過去與現在，生活在這片土地原住民的經歷，學習北美洲東北林地的原住民族萊納佩人(Lenape)的相關知識，並了解史泰登島與原住民間的關係與連結。活動時間為上午11時至中午12時，地點在Hanover大道與Palma Dr.交口，資訊請見網頁https://on.nyc.gov/3qny5hr

原住民 紐約州 上州

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