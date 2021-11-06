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耗資3270萬 蘇郡112號公路竣工

記者張心／紐約報導
蘇福克郡112號州際公路維修項目竣工。（州長辦公室提供）
蘇福克郡112號州際公路維修項目竣工。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)4日宣布，長島蘇福克郡(Suffolk County)長達1.7哩的112號洲際公路維修項目竣工，耗資3270萬元在這條關鍵路段的改進，主要是為了提升道路的安全性和靈活性。

此番動工的重點是長島快速路(Long Island Expressway)和格蘭尼路(Granny Road)在布魯克黑文鎮(Brookhaven)的交匯點，方便該地區不斷增加的人口規模流動性及外來人員在商業重鎮的交通往返，譬如該道路便於通往長島著名的鄉村博覽會娛樂和活動公園(Country Fair Entertainment and Event Park)。

本次竣工的項目是2017年112號洲際公路邊緣部分重整後的進一步維修，兩次動工共計完成長達三哩的貫穿長島地區的核心繁忙路段，從長島灣(Long Island Sound)的傑佛遜(Port Jefferson)直至大南灣(Great South Bay)的Patchogue。

改進包括增設更寬闊的行車道，公車專用的下車區，關鍵十字路口的新轉彎車道，雨水徑流的新排水溝以及景觀隔離帶。此外，維修後的路段也在兩個行車方向為單車騎手創建了專用車道，並且增修了全新的人行道、路邊坡道、反光人行道標記和十字路口標識牌，進一步提高行人通行的安全性。

「隨著我們不斷從疫情陰影中走出來，經濟也在逐漸地復甦，政府必須繼續投資於滿足人們出行需求的道路。」霍楚表示，「本次竣工的項目彰顯了我們為長島蘇福克郡，在未來幾年擁有更加高效和安全的運輸通道的努力。」

據州府通知信息顯示，為了敦促司機在本路段合規安全駕駛，超速的後果就是會收到雙倍價格的罰單；若出現兩次及兩次以上超速違規，個人駕駛執照將被吊銷。

蘇福克郡112號州際公路維修項目竣工。（州長辦公室提供）
蘇福克郡112號州際公路維修項目竣工。（州長辦公室提供）

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