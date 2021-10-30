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兒患自閉症 楊安澤看「五彩繽紛」有共鳴

記者張晨／紐約報導
關懷失讀症，電影「五彩繽紛」啟動千家社區放映運動，圖為楊安澤(左)出席電影放映和映後問答活動，中為胡安。
關懷失讀症，電影「五彩繽紛」啟動千家社區放映運動，圖為楊安澤(左)出席電影放映和映後問答活動，中為胡安。

台灣金馬獎得主、華裔導演胡安2020年推出聚焦失讀症(或稱閱讀障礙)兒童的勵志影片「五彩繽紛」(Confetti)，播出後即成為紐約市府宣傳片，並於日前啟動千家社區放映活動；該片日前在曼哈頓舉行放映會，曾參選美國總統和紐約市長的楊安澤前往支持，並在觀影后問答環節表示，該片引起了眾多有特殊需求子女家庭的共鳴。

「五彩繽紛」講述了一位中國小鎮普通家庭的母親，發現七歲女兒患有「失讀症」，不能如其他孩子一樣正常讀寫及學習後，經過慎重思考將女兒帶來紐約尋找治療機會，在異國他鄉經過重重磨練後，發現女兒身上獨有的天賦。

電影由胡安的親身經歷改編，觀影後她與製片人格林(Josh Green)及楊安澤共同進行映后問答，楊安澤表示，電影引起了自己和妻子盧艾玲(Evelyn Yang)的強烈共鳴，二人的大兒子就患有自閉症，他說，有特殊需求的孩子需要更多關愛和便捷的社會、教育資源，應推廣普及該片為民眾宣導，以建立橋樑。

紐約州參議員斯庫菲斯(James Skoufis)也表示，自己已在州議會提出一項提案，要求所有公立學校為學生提供免費的閱讀障礙檢查。

一名觀眾也在問答環節提到，公立學校系統中亞裔家庭的數量龐大，在進行篩查時幫助移民家庭克服語言障礙和文化偏見也同樣重要。

紐約市 楊安澤 電影

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