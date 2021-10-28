OMNY設票價上限明年試行，乘客可享無限次乘車。（記者金春香／攝影）

新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY自2019年推出以來，僅支持接收一次性2.75元付費，沒有普通捷運 卡(MetroCard)所提供的無限次包月以及七天包周票；大都會運輸署(MTA )日前宣布，預計明年啟動「票價上限」(cap fare)試點計畫，允許乘客在一定時間內使用OMNY達到一定費用後，系統自動轉為無限次乘車。

MTA代理主席兼首席執行長利博(Janno Lieber)27日表示，「票價上限」計畫下，民眾可利用OMNY提供的這一優惠，在相應時間段內，只要消費相當於目前捷運卡的周票或月票金額，當周或當月就能獲得無限次乘車；捷運卡七天周票價格為33元，30天月票為127元。

自2019年開通至今，OMNY使用次數已經超過1億次，該系統去年底已在全市所有地鐵站 和公車安裝完畢，日前OMNY實體卡已經開始在大型連鎖藥房和便利店出售，民眾可花5元購買，該卡可使用七年，預計傳統捷運卡將在2023年退出舞台。

MTA表示，專門銷售OMNY卡的機器，預計於明年春天進駐地鐵站，最終還會出台OMNY手機軟體；OMNY還將於明年擴展至長島鐵路(LIRR)和大都會北方鐵路(Metro-North)。

MTA客服主管梅耶(Sarah Meyer)表示，如今MTA每收到的四筆車票費用，都有一筆是來自與OMNY相連結的手機軟體、銀行卡或OMNY卡。

梅耶說，票價政策的相關變化，都需要得到MTA董事會21名成員的批准，目前已經成立了工作組來研究OMNY的所有可行方式。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)28日在州議會提出提案，要求MTA為OMNY制定票價上限政策，若一周內乘坐次數票價總和超過33元、或一個月內乘坐次數票價總和超過127元，則不需支付超出的部分，這能鼓勵民眾多使用公共交通工具。