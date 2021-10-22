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「坐宮」、「紡棉花」…童小苓劇坊10/23免費公演

記者顏嘉瑩／紐約報導
童小苓(右)和周龍章(左)將於23日在法拉盛首次演出經典劇目「紡棉花」。(記者顏嘉瑩/攝影)
童小苓(右)和周龍章(左)將於23日在法拉盛首次演出經典劇目「紡棉花」。(記者顏嘉瑩/攝影)

美華藝術協會與紐約童小苓劇坊日前在曼哈頓華埠宣布，訂於23日(周六)在皇后區法拉盛市政廳舉行免費公演，演出「穆桂英掛帥」、「坐宮」和「紡棉花」等三齣經典曲目；童小苓表示，其中「紡棉花」一劇為首次有紐約京劇坊演出，而劇中紡車和服裝也都從中國寄來，具有特殊意義。

童小苓表示，過去一年多時間受到疫情影響，演出不是取消就是改為線上，但該劇坊仍堅持每年在紐約演一台戲、為觀眾帶來精彩演出。

此次的三齣經典曲目，「穆桂英掛帥」和「坐宮」是梅派經典，而「紡棉花」則是首次有紐約京劇團公開演出；該劇描述張大和二妹出生官宦之家但父母雙亡，張大常年出門經商、二妹則獨自在家紡棉花，一次張大偷回家看妹何以度日，聽得妹妹學唱戲曲，他也在家門外施展各種演唱才藝。

童小苓說，當年她的母親童芷苓40年代演出「紡棉花」後受到好評，更被稱為「劈紡大王」，不過由於該劇被批評「內容不健康、不夠藝術」，當年遭禁演，此次將該劇再搬上舞台，童小苓表示，主要為了紀念母親在京劇史上作出的貢獻。

除了首次有京劇團演出紡棉花，童小苓表示，劇中的紡車和服裝也大有來頭；在紡棉花一劇被禁後60年，首次演出該劇的是北京的青年京劇演員王夢婷，也是童芷苓的崇拜者，得知童小苓將演出該劇後，她特別做了紡車和服裝，從中國寄來。

當日將由童小苓和美華藝術協會會長周龍章演出「紡棉花」，謝曉賢演出「穆桂英掛帥」，汪爽秋、高進則演出「坐宮」；實體演出後，童小苓也會將現場演出錄影，放上網路平台，供全世界觀眾欣賞。

演出將於23日下午1時至3時在法拉盛北方大道137-35號的法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)進行，全場免費，出席觀眾必須出示疫苗接種證明才能入場；如有其他問題，可發電郵至：[email protected]

京劇 紐約 法拉盛

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