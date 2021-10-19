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製片人郭曉慶 艱難尋找身分認同

記者張晨／紐約報導
亞裔影人發聲，華裔影人郭曉慶再操刀領養尋根紀錄片「尋」。(郭曉慶提供)
亞裔影人發聲，華裔影人郭曉慶再操刀領養尋根紀錄片「尋」。(郭曉慶提供)

在美領養者尋根題材紀錄片「尋」將在Netflix上線，本片由「別告訴她」(The Farewell) 製片人郭曉慶(Anita Gou)操刀；她18日在接受本報專訪時表示，對於亞裔電影人來說，過去兩年是一個「奇怪而迷人」的時刻，疫情讓人們終於有機會冷靜下來，反仇恨亞裔用另一種方式為亞洲人在媒體上打開了閘門；而基於此之上的影人們，在傳遞信息和標記立意上又加重了責任，想要對抗這一不平等，需要一代又一代人的不斷努力發聲。

郭曉慶的父母均來自台灣，她說父親為了讓一家人過上更好的生活，從未間斷工作；「但只要他有空，我們就一起去看電影，特別是成龍的電影，他是亞洲人，說我們的語言。」

從那時開始，郭曉慶就看到了亞裔在好萊塢的力量，「我知道我想成為其中的一員，這樣我也可以講故事，有能力影響世界各地的人。」她說。

因為父母工作地變換，郭曉慶的童年在台灣、中國大陸和香港之間度過，並在中學時移民來美；郭曉慶入學的第一天正好是萬聖節，周圍人都打扮成了公主、巫師的樣子，讓沒有西方節日認知的她很不自在。

「突然成為少數群體，才明白多數群體的特權，這是我在亞洲生活時從未感受過的。」她說，為了融入文化並結交朋友，她開始隱藏自己的語言以及一切從前的喜好；「我開始對花生果醬三明治著迷，而討厭媽媽的自治便當，這一度使母親感到非常難過。」

這讓郭曉慶第一次明白，自己的身分是通過接近白人來衡量的，因為那是主流和「可接受」的定義；「我覺得我必須讓自己的一部分隱形，才能被認為是正常的，因為在美國，流行文化並沒有代表或認可亞裔的存在。」

如今作為跨文化影人，郭曉慶表示，故事，無論是以書籍、電影、電視還以線上視頻的形式出現，都是人們理解世界的方式。

「我們講述和閱讀故事是為了找到自己的英雄，也為了了解自己，當你屬於一個被邊緣化的群體時，這一點尤其正確和必要。」她說。

當第一次讀到「別告訴她」的劇本時，郭曉慶感覺自開始在好萊塢製片以來，第一次有人拿鏡子對著自己的臉；美國觀眾會把這部不僅全是亞裔演員，而且主要使用國語(普通話)的電影當成自己的電影嗎?

一部電影的成功告訴我們，改變是可能的，只要有足夠多的人相信它，與此同時，如果失敗，就會回到起點；郭曉慶表示，很長一段時間以來，好萊塢選擇粉飾或抹去熒幕上少數族裔，而不是真正代表美國社會多元化的現實；「這種涓滴效應是不可否認的，因為無知和缺乏意識是誤解、恐懼的燃料。」

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