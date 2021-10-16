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疫情期間拖延篩檢 癌患驟增

記者金春香／紐約報導
張學書表示，疫情期間，不少華裔民眾拒絕或拖延篩檢，醫生已留意到癌症病例增加的趨勢。（仁德醫生集團提供）
張學書表示，疫情期間，不少華裔民眾拒絕或拖延篩檢，醫生已留意到癌症病例增加的趨勢。（仁德醫生集團提供）

癌症篩檢是預防和早期診斷癌症最有效的措施之一，但疫情期間，不少華裔民眾拒絕或拖延篩檢，醫生已留意到癌症病例增加的趨勢；仁德醫生(Rendr)日前舉辦健康講座，呼籲民眾按年齡段定期接受癌症篩檢。

仁德醫生集團內科醫生張學書表示，自己的病人當中，去年本該做癌症篩檢但未做的病人至少有一半，而從去年7月至今，他的病人中確診癌症的病例明顯增高；以肝癌為例，過去二十年中，他只發現了三例，而過去一年中，他的病人中就有四人確診。

再如大腸癌，往年平均兩到三年會確診一例，而過去一年，張學書的病人中就有三例確診；他說，除了病人本身的健康基礎外，疫情期間大家的生活環境和習慣有了巨變，精神壓力普遍增加，再加上拖延癌症篩檢，都成為癌症短期高發的原因。

張學書表示，近年來，昔日「絕症」腸癌、乳腺癌、子宮頸癌的發病率、死亡率大幅下降，離不開癌症篩檢的普及，癌症篩檢可以達到預防和早期治療的雙重效果；例如腸癌大多是在息肉的基礎上發展而來，醫生通過腸鏡，不僅可以發現腫瘤，還可以發現息肉、切除息肉，從而達到防患於未然的目的。

張學書呼籲不同年齡段的人群應按照美國癌症協會倡議，定期接受癌症篩檢。仁德醫生集團建議，從45歲起，所有民眾都應開始進行腸癌篩檢，如大便檢測、每十年一次的結腸鏡檢查，和每五年一次的CT結腸成像，篩檢一般應持續到75歲。

有家族病史的高危人群應更早地開始腸癌篩檢；此外，50歲及以上人士，可依據是否有吸煙史，向醫生咨詢是否需要肺癌篩檢。

對女性而言，25歲到65歲期間應進行宮頸癌篩檢，如每三年做一次宮頸塗片；女性在45歲到54歲期間，每年需做乳房X光檢查，55歲以上女性可每兩年做一次乳房檢查。

篩檢 癌症 疫情

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