我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州幸運兒 刮刮樂連中3次 狂撈10萬獎金

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

濫用停車許可 市議會批市警執法敷衍

記者張晨／紐約報導
市議會指責市警在濫用停車許可證執法上懈怠，縱容了特權停車行為。(記者張晨/攝影)
市議會指責市警在濫用停車許可證執法上懈怠，縱容了特權停車行為。(記者張晨/攝影)

市議會日前指責市警謊稱「積極解決了」有關濫用停車許可證的投訴，實際上卻很少或根本沒有執行；這些指控是基於市議會監督與調查部門(Oversight and Investigations Division)的一項考察，該部門在今年5月至7月期間向市府熱線311系統遞交了50份投訴，然後在每個現場等待，以評估市警反應，但結果並不盡如人意。

市議長張晟(Corey Johnson)及多位市議會官員在寫給市警總局局長希爾(Dermot Shea)的一封連署信中說，近四分之三的時間裡，警方要么沒有回應，要么開車路過現場而未採取任何行動；在14個投訴案中，他們甚至根本沒有出現，但案件卻仍被標記了「解決」。

這封信還指責了市警對311投訴的反應「簡直快得令人難以置信」，數千起與特權停車相關的案件在五分鐘內便得到了「解決」；「這些解決時間並不在合理範圍之內，從接報到出警都要超過這個時間，我們擔心有許多案件並沒有得到應有的注意。」

發放停車許可證的本意是讓部分市政員工可以在上班時方便地使用路邊停車，但如今卻被一部分人濫用，成了特權停車證；有些人甚至把人行道、單車道、公車道和禁停區變成了「停車場」。

張晟還在信中指責市警違反了6/2020地方法律，該法要求市警每周在濫用停車許可、非法停車最嚴重的25個街區進行實地視察，並撰寫月度評估報告。

這些評估從2020年1月1日開始持續六個月，但市議會表示目前沒有收到任何相關報告，「我們的理解是，市警沒有進行任何這項法律要求的評估。」

市議會現要求市警提供所有負責處理據稱被標記為「已解決」的14項投訴的警員姓名，並提供確實對投訴作出回應的證據。

張晟在一份聲明中表示，隨著交通死亡率達到近十年來的最高點，非法及特權停車行為必須得到認真對待。

市警發言人麥克勞瑞(Jessica McRorie)表示，總局已經收到了市議會的連署信，目前正在進行審查。

上一則

報導華埠復工故事 世報記者張晨獲獎

下一則

拉瓜地亞機場快線 航港局停工

延伸閱讀

快看世界／藝術分階級？世博會大衛像 VIP才能看全身

快看世界／藝術分階級？世博會大衛像 VIP才能看全身
警擺烏龍 布碌崙暴力搶劫華婦嫌犯另有其人

警擺烏龍 布碌崙暴力搶劫華婦嫌犯另有其人
史泰登島華人家長：資優班是保底課程

史泰登島華人家長：資優班是保底課程
國會暴動調查 川普擬用「特權」阻親信作證

國會暴動調查 川普擬用「特權」阻親信作證
市警總局表彰 輔警黃超權獨獲50年服務獎

市警總局表彰 輔警黃超權獨獲50年服務獎

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
謝彼得因發生追尾等待警察調查期間被撞死，車禍導致Belt Pkwy大堵車。（Citizen視頻截圖）

追尾車禍現場 華男下車遭酒駕女撞飛亡

2021-10-12 02:30

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症