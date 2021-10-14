濫用停車許可 市議會批市警執法敷衍

市議會指責市警在濫用停車許可證執法上懈怠，縱容了特權停車行為。(記者張晨/攝影)

市議會日前指責市警謊稱「積極解決了」有關濫用停車許可證的投訴，實際上卻很少或根本沒有執行；這些指控是基於市議會監督與調查部門(Oversight and Investigations Division)的一項考察，該部門在今年5月至7月期間向市府熱線311系統遞交了50份投訴，然後在每個現場等待，以評估市警反應，但結果並不盡如人意。

市議長張晟(Corey Johnson)及多位市議會官員在寫給市警總局局長希爾(Dermot Shea)的一封連署信中說，近四分之三的時間裡，警方要么沒有回應，要么開車路過現場而未採取任何行動；在14個投訴案中，他們甚至根本沒有出現，但案件卻仍被標記了「解決」。

這封信還指責了市警對311投訴的反應「簡直快得令人難以置信」，數千起與特權停車相關的案件在五分鐘內便得到了「解決」；「這些解決時間並不在合理範圍之內，從接報到出警都要超過這個時間，我們擔心有許多案件並沒有得到應有的注意。」

發放停車許可證的本意是讓部分市政員工可以在上班時方便地使用路邊停車，但如今卻被一部分人濫用，成了特權停車證；有些人甚至把人行道、單車道、公車道和禁停區變成了「停車場」。

張晟還在信中指責市警違反了6/2020地方法律，該法要求市警每周在濫用停車許可、非法停車最嚴重的25個街區進行實地視察，並撰寫月度評估報告。

這些評估從2020年1月1日開始持續六個月，但市議會表示目前沒有收到任何相關報告，「我們的理解是，市警沒有進行任何這項法律要求的評估。」

市議會現要求市警提供所有負責處理據稱被標記為「已解決」的14項投訴的警員姓名，並提供確實對投訴作出回應的證據。

張晟在一份聲明中表示，隨著交通死亡率達到近十年來的最高點，非法及特權停車行為必須得到認真對待。

市警發言人麥克勞瑞(Jessica McRorie)表示，總局已經收到了市議會的連署信，目前正在進行審查。