大型活動回歸 華埠罪案小漲

于金山(後排中)、張保羅總結華埠月度犯罪數據、介紹雙十慶祝活動安保。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局6日在紐約 中華公所召開月度警民會議，就轄區近日犯罪情況與民眾交流；在過去28天內，轄區總體犯罪率小幅上升，部分原因為小義大利 的聖熱內羅節慶典(San Gennaro)今年重返；局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，雙十也即將到來，當日五分局警員也會在沿路駐守，確保慶祝活動順利進行。

根據市警數據顯示，在過去28天中，除了入室盜竊(Burglary)和搶劫(Robbery)有所下降外，其餘罪案種類均有不同程度的漲幅；其中最明顯的為重攻擊罪(Fel. Assault)，從去年的九起，上漲到今年的13起，同比上升44%；重竊案(Gr.Larceny)也從去年的29起，上漲至了35起。

張保羅表示，這些負面的數據，但在某種程度上卻是好的信號；在疫情時因街道冷清，轄區入室盜竊和搶劫層出不窮，往往使無辜民眾成為受害者；但如今隨著防疫好轉，全市各類大型活動和慶典回歸，所以物品失竊和口角、肢體衝突難免發生。

他指出，今年小義大利的聖熱內羅節慶典比往年都要熱鬧，但也出現了不少鬥毆，竊盜案件更因為人潮而變得多發；但若民眾出門若小心隨身物品，許多罪案是可以避免的。

張保羅當日與中華公所主席于金山一起對即將到來的雙十慶祝活動安保進行匯報，當日會確保加大警力維持現場秩序，確保慶祝活動在有序、安全中進行。