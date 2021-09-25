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闊別72年 迪奧回顧展重返紐約

記者顏潔恩／紐約報導
迪奧回顧展來到紐約，展示眾多創始人迪奧於生前創作的作品。(取自迪奧官網)
迪奧回顧展來到紐約，展示眾多創始人迪奧於生前創作的作品。(取自迪奧官網)

時尚品牌迪奧回顧展日前回歸布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)，距離上次迪奧展已過去72年，展出已故設計師克里斯丁·迪奥(Christian Dior)設計的服飾作品，有多個不同時期的主題，並特別講述其與紐約的淵源。

迪奧1905年出生在法國，他1946年創立同名品牌後，也曾擔任藝術總監一職，在業界裡名譽極高；儘管他1957年逝世，但迪奧多年來由其他同樣具備才華的設計師經營，仍是享有國際推崇的奢侈品牌。

迪奧回顧展來到紐約，展示眾多創始人迪奧於生前創作的作品。(取自迪奧官網)
迪奧回顧展來到紐約，展示眾多創始人迪奧於生前創作的作品。(取自迪奧官網)

此名為「迪奧：夢幻設計師」(Christian Dior：Designer of Dream)的展覽將帶觀眾穿梭到50年代，展出迪奧本人當年親手設計的多個主題作品，講述設計背後的理念，反映當代的藝術風氣；此外展出部分繼迪奧之後，其他設計師的精采作品。

策展人穆勒(Florence Muller)表示，上次迪奧展在紐約市舉行已是72年前，當時法國為感謝美國參與第二世界大戰，1949年以二世紀時期的法國時裝為主題，在布碌崙(布魯克林)博物館展出49個高級女裝。

而此次主題展覽之前曾在巴黎設計藝術博物館(Museum of Decorative Arts)、倫敦維多利亞埃博文博物館(Victoria & Albert Museum)及上海的龍美術西岸館展出，如今終於來到紐約。

迪奧回顧展來到紐約，展示眾多創始人迪奧於生前創作的作品。(取自迪奧官網)
迪奧回顧展來到紐約，展示眾多創始人迪奧於生前創作的作品。(取自迪奧官網)

整個展覽利用整層博物館的空間，畫分為多個主題區域，特別包括講述迪奧與紐約(Christian Dior & NewYork)的緣分，1947年紐約市Neiman Marcus百貨邀請他造訪這座城市，他一下便愛上這裡的建築、女性及城市之美，隔年在曼哈頓五大道建立首個工作室。

除了服飾展覽外，也利用攝影及影像的形式，來展示迪奧的其他知名作品，以及1947年推出的受歡迎女士香水等。

該展覽進行至明年2月20日(周日)，地點是布碌崙(布魯克林)博物館，地址是布碌崙Eastern Pkwy200號，需憑票及疫苗接種證明入場；更多詳情可訪www.brooklynmuseum.org。

紐約市 博物館 布碌崙

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