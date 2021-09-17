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阿茲海默症關愛服務 步行籌款回歸

記者金春香／紐約報導
阿茲海默症關愛服務將在康尼島和中央公園辦兩場步行籌款，目標金額為60萬元。（記者金春香／攝影）
阿茲海默症關愛服務將在康尼島和中央公園辦兩場步行籌款，目標金額為60萬元。（記者金春香／攝影）

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)16日宣布，今年步行籌款活動訂於9月26日和10月10日回歸，分別在布碌崙(布魯克林)康尼島和曼哈頓中央公園舉行，籌款目標為60萬元；多名華裔阿茲海默症照顧者講述多年來照顧家人的經歷，他們都是在該組織的幫助下重拾生活信心，用親身經歷呼籲更多人參與今年的籌款活動，幫助更多失智症患者。

執行長Eleonora Tornatore-Mikesh表示，阿茲海默症患者照顧者的工作可謂無時無刻，無法間斷，面臨多方面挑戰，該組織成立至今，致力於為這些家庭提供更多資源和幫助，近年來服務對象的族裔更加多元，希望步行當天有更多人參與，當大家看到其組織T恤橙色海洋時，就知道自己並不是孤軍奮戰。

華人外展經理石蔚靜表示，本年度籌款目標為60萬元，目前已籌得近30萬元，每年步行籌款活動華人社區都積極參與，如今仍在繼續的新冠疫情，給罹患阿茲海默症的老人和照護者帶來了額外挑戰，更需要籌款來為需要者提供全面服務。

華女程申兩年前與丈夫結婚後，發現他患有失智症，經常無法入睡，且焦慮，她從未有過相關照顧經驗，因此向阿茲海默症關愛服務求助，通過上課學習如何更好地照顧患者。

劉美翹82歲的丈夫自六年前退休就患上失智症，經常出現幻覺，還經常懷疑自己的妻子，此前他不肯吃藥，因身患多種疾病，今年2月才終於住院；黃羅美蘭和丈夫本以為退休後能享受生活，沒想到丈夫70歲時患上失智症，開車經常走失，參加互助小組後學習到了和阿茲海默患者相處的技巧。

劉美翹和黃羅美蘭多年來照顧丈夫心力交瘁，在阿茲海默症關愛服務的互助小組獲得更多精神支撐，二人也多年籌款支持組織。

9月26日康尼島步行和10月10日中央公園步行，都從上午9時開始現場登記，10時開始步行；前者集合地點為康尼島浮板步道15街，後者在中央公園五大道一側66街和72街之間；民眾也可以視訊遠程參與步行。

步行籌款活動具體信息可登錄網頁caringkindnyc.org/walk查詢，華人步行籌款活動專頁為https://give.caringkindnyc.org/Chinese-Outreach-2021。

阿茲海默症 失智 華人

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