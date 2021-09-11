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華人警探夏詠森 要替已故戰友保衛美國

記者張心／紐約報導
從伊拉克和阿富汗戰場退役的夏詠森，如今在皇后區法拉盛109分局做警探。(記者張心／攝影)
從伊拉克和阿富汗戰場退役的夏詠森，如今在皇后區法拉盛109分局做警探。(記者張心／攝影)

對曾分別服役於伊拉克和阿富汗戰場的華裔警探夏詠森(Wing Har)來說，九一一紀念日從來都不只是一個疊加的數字，而是刻在心裡的一個個犧牲戰友的名字，與終身難以磨滅的身體和心靈的傷痕；面對美國的撤軍和神學士的復辟，「我們所有的努力是否都已枉費？」盤旋在夏詠森和倖存戰友們腦海中。

3歲隨父母從香港移民美國的夏詠森，成長於紐約皇后區牙買加(Jamaica)，17歲在法拉盛讀高中時加入國民警衛隊，始終信奉「服務奉獻即是人生理想」的他，大學時選擇刑事司法科作為專業，並決定一畢業就加入市警局(NYPD)工作。

2001年9月11日上午，夏詠森如往常一樣打開電視，沒成想自小遊覽的世界貿易中心被火海廢墟取代，震驚之餘他驀然意識到「我知道一些事情成真了…這是恐怖主義襲擊，我們國民警衛隊的長官曾經提到過，只是誰都沒料到真就發生了。」

「那天以後我就開始思考能為九一一做點什麼，直到接到被派往伊拉克戰場的通知。」夏詠森回憶自己的父母起初非常擔心，作為保守而傳統的華裔家庭，別說是上戰場了，就是做執法相關的工作都是「出格」的舉動，「一般華裔家庭不是想讓小孩成為醫生，就是做律師。所以我真的很感謝我的父母，他們尊重和支持我的理想。」

出生入死 伊拉克戰場負傷

2003年，夏詠森入編陸軍國民警衛隊第69軍團進駐伊拉克，開始了持續七年的戰場生涯。那段時光留給夏詠森的記憶是「炸毀的廢墟、燒焦的肉味、滿目的瘡痍」，像是在看超現實電影，每天醒來時會思考生與死的問題，「但讓我無畏堅持下去的信念就是為國效忠。」

2004年8月，在夏詠森所在的軍團即將返回美國的前夕，厄運突然降臨。炸彈襲擊了在巴格達北部巡邏的夏詠森軍團，他的背部被子彈擊中，兩名同樣來自紐約市的戰友瞬間身亡，另一名家住皇后區的戰友洛佩茲(Brian Lopez)脖頸中彈。

入編陸軍國民警衛隊第69軍團在伊拉克服役的夏詠森。(夏詠森提供)
入編陸軍國民警衛隊第69軍團在伊拉克服役的夏詠森。(夏詠森提供)

從伊拉克回到紐約的夏詠森，2005年加入了市警局。2008年，國民警衛隊再次為阿富汗戰場徵兵，同夏詠森一樣在伊拉克戰場倖存的洛佩茲，義無反顧地加入，「我看到他報名就心想說了，壞了，我也心動了。」同年，夏詠森與老戰友們再度回到戰場，開始了在阿富汗的反恐行動。

2008年10月的一個夜晚，夏詠森和30歲的市警成員泰勒(Deon Taylor)在巡邏時，泰勒所開的裝甲車不小心輾過了深埋的炸彈，瞬間在爆炸中殞命。「我大腦一片空白，那只是個普通的夜晚，只是常規的巡邏，完全預料不到我的戰友就這樣死在我面前。」

退伍從警 照顧戰友家人

2010年，夏詠森結束了在阿富汗戰場的服役，回到紐約開始專注於市警局的事業。分派於皇后區法拉盛109分局的他，很慶幸自己還活著，帶著已故戰友們的遺志，捍衛愛國、公平和公正的信念，「是他們的犧牲使我能繼續活著，繼續做我想做的事，繼續擁有家庭。」

現年41歲的夏詠森已經是3個孩子的父親，他總利用休假時間去探訪已故戰友們的家人，並且每周陪犧牲戰友的父親去醫院接受癌症治療。「在戰場的時候，我們曾經像是一家人一樣生死與共。所以他們的家人就是我的家人，這是我唯一能為他們做的了。」

每天醒來的夏詠森都感覺很幸運，他依舊熱愛雖危險卻能保家衛國的事業，已經升為警探的他，依舊堅持著年少時的初心，「我的理想就是為不能發聲的人們發聲，幫助大家獲得公平和正義。」

九一一20周年到來，神學士再度掌權是否會對紐約市民安全再次造成威脅，夏詠森直言市警有信心，有周密萬全的準備去保護大家，「我會替已故的戰友們繼續保衛美國的安全。」

夏詠森被授予榮譽。(夏詠森提供)
夏詠森被授予榮譽。(夏詠森提供)

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