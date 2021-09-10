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8大道雜貨店 賣出take 5頭獎

記者黃伊奕／紐約報導
靠近8大道的一家華裔經營的雜貨店銷售出Take 5頭獎。（圖片取自Yelp）
靠近8大道的一家華裔經營的雜貨店銷售出Take 5頭獎。（圖片取自Yelp）

紐約布碌崙(布魯克林)8大道華社附近一家雜貨店7日售出一張紐約樂透Take 5頭獎，價值5萬元；而在2018年當地也曾賣出另外一張樂透Take 5頭獎。

Take 5與勁球(Powerball)、兆彩(Mega Millions)一樣，每次開獎可有多位中獎者，最後根據中獎人數分享獎金。因為每日開獎，且從數字1至39選中五個數字就算中獎，中獎幾率較大，為紐約州最受歡迎的樂透之一。

最近一期Take 5開獎日前公布，每筆獎金4萬3948.5元，由位於11大道6504號的可欣99分雜貨店銷售出；該店位屬於華裔聚居區域，每日店內有大量購買樂透的華裔，很有可能此次中獎者又是一位運氣佳的華人。

8大道社區已多次售出Take 5頭獎，在2018年8大道交58街附近一個小型超市就曾售出過價值超過3萬元的Take 5頭獎，而且當時超市業主表示，開獎後不久就有一名華裔男子返回店內詢問如果中了五個數字能值多少獎金，相信就是當時的中獎者；此外，2009年還有一對剛從福州來美不久的華裔夫婦，中了200萬元樂透大獎。

布碌崙8大道社區華人非常喜歡購買樂透，幾乎每家樂透代理店生意都非常火爆，並且經常傳出中大獎的消息。

8大道 華裔 紐約州

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