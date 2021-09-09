剛搬家就被淹…華母帶幼子逃命 慈濟捐贈千元

慈濟基金會紐約分會8日向水災住戶伸出援手，提供毛毯與食物以及1000元的借記卡。(記者牟蘭／攝影)

一名華裔母親和兩個九歲及六歲大的孩子，日前剛搬進法拉盛 Peck大道的一棟房屋，翌日便遭遇颶風艾妲(Ida)帶來的水災，洪水 從後門灌進整個屋子，直到她的脖頸，她只能抱著兩個孩子逃命；慈濟基金會紐約 分會8日向她伸出援手，捐贈毛毯與食物以及1000元的借記卡，幫她度過難關。

日前的暴雨讓法拉盛不少房屋的一層與地下室被淹沒，水災已過去一周，仍有許多民眾無家可歸；慈濟基金會紐約分會為此舉辦捐贈活動，為受水災影響的租戶提供物資金錢，解決他們的燃眉之急。

家中受災的鄭女士表示，她8月31日剛剛搬Peck大道的一層住屋，翌日晚就和兩個孩子遭遇水災；她回憶，1日晚10時30分左右，大水從公寓樓的後門突然灌進，期間她試圖關住後門，但水勢太大，她根本無法堵住不斷湧入的洪水，只能先抱兩個孩子從正門迅速撤離，逃到鄰居家避難。

鄭女士說，她第二次回到屋中試圖拿回所需的衣物時，家中的水勢已漲到脖頸處，根本無法進入，她也只能穿著濕衣，與孩子在房東家暫住一夜；她表示，目前只有丈夫一人在餐館工作，疫情已重創家中經濟，水災更讓他們有家難回，她與孩子棲身在房東家，期盼能早日找到便宜的住所。

聽聞慈濟的捐贈活動後，鄭女士立即致電諮詢，並於8日獲得1000元的借記卡、毛毯與食物等救援物資，她感謝善心人士的幫助，希望日後也能回饋社區，幫助其他受災的民眾。

鄭女士(右)剛搬進住所一天，就遭遇水災，衣物都泡在水中。(記者牟蘭／攝影)

紐約慈濟基金會慈善發展組志工蔣姍姍表示，慈濟志工日前走訪法拉盛Peck大道、Rose大道以及木邊等多個水災較嚴重的區域，向當地居民發放傳單，告知他們慈濟的援助計畫，期盼能為更多災民解決困境。

紐約慈濟基金會和氣組組長林敦表示，只要是此次水災中受到嚴重影響的租客，就可致電(718)460-4590轉接人工服務，預約救災援助，收到電話通知後，可於11日(周六)上午10時到下午2時之間，前往法拉盛會所領取物資；她補充，基金會還設立家庭中心，幫助不諳英文的民眾填寫求償文件。

慈濟基金會紐約分會地址為法拉盛北方大道137-77號，領取救援物資時間為11日上午10時到下午2時，若民眾無法在當天領取，請致電慈濟諮詢詳情。