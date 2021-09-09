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藉疫情行騙激增 國稅局防詐教戰

記者顏嘉瑩／紐約報導
國稅局表示，近日以紓困金和子女抵稅額相關詐騙案激增。(美聯社)
國稅局表示，近日以紓困金和子女抵稅額相關詐騙案激增。(美聯社)

近期出現不少以國稅局(IRS)第三輪紓困金(EIP)和子女抵稅額(Child Tax Credit)為由的詐騙手法，國稅局8日表示，該局每天都收到數百封相關投訴郵件，提醒納稅人應該格外小心，以免上當受騙。

國稅局表示，這些冒充國稅局的詐騙，通常都會利用電話、手機簡訊、電子郵件或社群媒體，來騙取納稅人提供個人財務訊息，詐騙者通常會要求收件人點擊其提供的鏈結，將受害人帶到詐騙網站，或下載惡意軟體，取得個人資訊。

國稅局提醒，任何聲稱來自國稅局，並協助民眾申請聯邦第三輪紓困金，或可加速子女抵稅額發放的訊息，都有可能是騙局，納稅人在接到陌生電話或簡訊時，不應提供任何個人或財務資訊。

另外，國稅局表示，近期每天都會收到數百封以紓困金為詐騙手法的投訴信件，詐騙者假借是國稅局或相關政府單位為由，透過釣魚網站騙取民眾個資；國稅局提醒，納稅人不應在未先求證國稅局的情況下，點擊任何聲稱來自國稅局的電郵、簡訊鏈結，或是點開郵件附件。

國稅局強調，該局不會透過電郵、簡訊或社群媒體做為與納稅人聯絡的管道；也不會在電話留言中以機器錄音，或是用緊急、威脅性的語氣，告知納稅人將被訴訟或被拘捕；國稅局不會致電要求納稅人提供，或核實財務資訊；國稅局不會要求納稅人透過禮物卡、電匯或加密貨幣進行付款。

對於那些有資格獲得子女抵稅額的納稅人，國稅局將依照2020年或2019年納稅申報表，主動篩選登記，納稅人不需另外申報，若民眾需要更新資訊，或查詢是否可獲得子女抵稅額，則可上網頁https://bit.ly/3nbNyj3。

國稅局 詐騙 紓困金

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