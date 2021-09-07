疫情+水災 紐約大中央車站生蠔吧延遲開業

疫情過後又水災，大中央車站生蠔吧延遲開業。(取自大中央車站生蠔餐廳)

於1913年開業的大中央車站 生蠔吧(Oyster Bar Restaurant)因為疫情 被迫暫停營業一年有餘，原本訂於7日重新開門迎客，但又因颶風艾妲(Ida)的侵襲遭到水淹，再次宣布延遲開業至月底。

大中央車站生蠔吧是車站中歷史最悠久的餐館，也是紐約市 的知名地標，為食客提供各式新鮮海鮮餐點，生蠔更有多達30種品種與產地。

該餐廳位於車站的地下一層，他們曾在去年10月首度重開營業，但僅經過了兩周的時間，疫情仍限制了來往乘車人流，失去潛在客源；且紐約市又限制堂食容客量在25%，所以經營者選擇再次暫停營業。

經營者表示，生蠔吧擁有440個座位，在疫情前已經習慣了將遊客和通勤者一併擠進廣受歡迎的酒吧和經典西班牙拱形天花板打造的餐廳，但因疫情來往紐約的人實在太少，不值得重新開業。

餐廳行政主廚英格本(Sandy Ingber)去年在接受媒體採訪時表示，室內用餐限制使這家餐廳的用餐人數限制在81人。

而距上次開門又過去了近一年的時間，餐廳在今年8月宣布將於7日再次開業，但卻又遭遇了紐約市百年難遇的颶風淹水。

管理層在一份聲明中表示，由於「不可預見的運營問題」和颶風造成的延誤，大中央車站生蠔吧的重新開放會再推遲兩周，至20日當周再次與食客見面。

業者堅稱這次推遲「與疫情無關」，根據其8月份的聲明，重開後的餐廳將提供「有限但仍豐富的菜品選擇」，餐桌之間將間隔六呎，儘管紐約市不再有這樣的限制要求。

「我們對所有為重開而努力的員工以及所有顧客的期待表示抱歉，但我們會繼續堅持下去。」管理層在延期聲明中寫道。