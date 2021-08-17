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車禍重傷…華男拿不到警察報告 索賠難

記者黃伊奕／紐約報導
王先生車禍導致腿部進行了手術並釘入鋼釘。(王先生提供)
王先生車禍導致腿部進行了手術並釘入鋼釘。(王先生提供)

一名華裔外賣郎3月在工作期間不幸發生車禍，導致左腳骨折並做了手術植入鋼釘，然而他委託的律師花費了數月都沒能在警局拿到警察報告，導致索賠難以進行。

49歲的王先生日前前往布碌崙(布魯克林)向美國亞裔社團聯會總會求助，他表示3月10日自己正在為皇后區柏樹大道(Cypress Ave)交斯塔爾街(Starr St)的一家中餐館送餐，在送完一單返回餐館時，卻不幸在餐館門前發生了車禍。

王先生說當時他在路口綠燈下通行，瞬間一輛私家車將他撞倒在地，之後警方、救護車、消防車也都趕到了現場，但是期間警方並未對他問話；之後王先生在醫院接受了治療，醫生說他左腿骨折，為他進行了手術並植入了鋼釘。

出院後王先生找到了一家律師所為他處理索賠一事，但等候了幾個月後，律師表示，向管轄當地的104分局多次索要事故報告，但是均表示沒有任何該起事故的紀錄，導致最後索賠無法進行；其律師表示自疫情之後，很多警察報告都會出現延誤，但是鮮有像王先生該起事故一樣等待數月仍沒有結果的。

醫療帳單不斷寄到家中，自己卻因腿傷沒有恢復，無法繼續工作，醫生還表示其腿傷有可能還會留下後遺症，對此王先生十分無奈。

在聽聞王先生遭遇後，亞總會工作人員幫助查詢了王先生車禍地點，發現車禍發生在104分局與83分局的轄區交界處，現場幫他致電了83分局，在警局工作人員耐心幫助查詢下，終於找到了該起車禍的事故號碼；王先生對此十分高興，有了警察報告意味著不至於索賠無門，表示追求自己應有權益不要輕言放棄。

王先生車禍導致腿部進行了手術並釘入鋼釘。(王先生提供)
王先生車禍導致腿部進行了手術並釘入鋼釘。(王先生提供)

車禍 工作 警察

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