打造史萊姆、盡情玩「色」紐約特色展 找回童心

「史萊姆研究所」是不少孩子前往玩耍的好地方。（取自官方臉書）

紐約市 從來不缺乏文化與藝術體驗，各種特殊的藝術互動展覽也是層出不窮，其中一些展老少咸宜，可讓全家人歡快的度過一個難忘的周末。

感受被史萊姆包圍的史萊姆瀑布。（取自官方臉書）

「史萊姆研究所」(Sloomoo Institute)

大部分兒童與青少年對史萊姆早已不陌生，它俗稱鬼口水、水晶泥、鼻涕膠，是由膠水、水、硼砂混合而成的液態黏狀物，比和橡皮泥一樣可捏成各種形狀，但是更加鬆軟，觸感更加特別。

「史萊姆研究所」帶人重溫童年歡樂。（取自官方臉書）

史萊姆可通過添加各種金粉、螢光色、小珠子，打造成為各種顏色與型態，它奇特的觸感也成為了不少成年人的解壓玩具，甚至有不少博主專門拍攝製造各種史萊姆的視頻賺取了百萬粉絲。

「史萊姆研究所」是由Karen和Sara以史萊姆為主題打造的一個特別的展覽，其創意靈感來源於她們一段低谷時期的經歷，是史萊姆讓她們找回了童心和快樂，現在她們希望通過這樣一個特別的展覽將這份快樂傳遞。

各種顏色鮮豔的史萊姆塗抹在牆壁上。（取自官方臉書）

「史萊姆研究所」裡面包括各種主題，例如ASMR隧道，通過各種螢光史萊姆與舒緩音樂打造出一個特別的世界、可隨意塗抹的史萊姆牆、可將雙腳陷入的史萊姆湖、甚至可感受一大桶史萊姆從頭頂淋遍全身的史萊姆瀑布、在臨走之際，每個人還能現場打造屬於自己的專屬史萊姆。

每人每次入場票價為35元，可在內遊玩一個半小時，地址為曼哈頓 百老匯大道(Broadway)475號，該場地還能預約承辦生日派對等活動，現場會提供各種清潔用品，並且每天更換全新的史萊姆；更多詳情與地址可查看網頁https://sloomooinstitute.com。

「身臨其境梵谷藝術展」不定期還會舉行瑜伽活動。（取自官方臉書）

「身臨其境梵谷藝術展」Immersive Van Gogh Exhibit

身臨其境梵谷藝術展是全球巡迴的大型藝術展，是一種全新的互動數字體驗，在巴黎舉行時有超過200萬遊客觀賞，今年6月開始在紐約展出；目前是紐約市最熱門的展覽之一。

該展覽通過巨型投影幻燈片方式，搭配音樂，讓觀眾徹底沉浸在梵谷偉大的藝術作品中，將所有他的筆觸、細節、色彩通過放大，讓人感受到這位舉世聞名藝術家當年創作的視角，從而走入他的世界中。

「身臨其境梵谷藝術展」通過投影技術切身感受到梵谷的偉大作品。（取自官方臉書）

展出的作品將包括他最著名的作品，如1885年創作的「吃土豆的人」、1889年創作的「星空」、1888年創作的「向日葵」以及1889年創作的「臥室」等。

展覽票價從39.99至69.99不等，地址為曼哈頓36號碼頭，購票與詳情可查看網站：https://www.vangoghnyc.com/。

「顏色工廠」上萬個藍色海洋球模擬出海洋景觀。(記者黃伊奕／攝影)

「顏色工廠」Color Factory

「顏色工廠」被「快公司」雜誌評選為全球最適合拍照打卡的旅行目的地，擁有2萬平方呎面積，以顏色為主題，包括從視覺、聽覺、味覺等多方面體驗。

在進入各個不同展覽房間時，工作人員常會提供各種小吃，從馬卡龍、糖果、爆米花到冰淇淋等，還有別針、尺子、氣球等禮品。

每個展廳擁有多個主題，包括諾大的海洋球泳池、被風吹起不斷飛舞的氣球、不斷變換的彩燈房間等，一些房間還擁有不同的任務，例如繪畫同伴、演奏歌曲、心情預測等。

「顏色工廠」內每個展廳都擁有不同主題，例如不斷隨風飛舞的彩色汽球。(記者黃伊奕／攝影)

該展覽從2018年開展至今，最火熱時期已過，如果擔心疫情 期間人流擁擠，該展覽是不錯的選擇；票價從28元起，地址為曼哈頓春街(Spring St.)251號，詳情可查看網頁：https://colorfactory.co。