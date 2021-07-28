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紐約最惡劣房東 樓宇每月1183項違規

記者洪群超／紐約報導
公益維護人威廉姆斯公布最近半年的全市「最差房東」。(路透)
公益維護人威廉姆斯公布最近半年的全市「最差房東」。(路透)

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane D. Wiliams)27日公布最近半年的全市「最差房東」(Worst Landlord)，位居前五者中，有人所擁有的樓宇平均每月多達1183項違規。

市公益維護人辦公室近年來通常每年出台一次紐約市「最差房東名單」，列出全市各區十大最差樓宇；威廉姆斯表示，這是該辦公室首次發表半年期研究，希望上榜房東能儘快解決屢遭租客投訴，及被市府部門查處到的問題，改善租客下半年的居住環境，以免再出現在年底將公布的正式年度最差房東名單中。

公益維護人辦公室根據2020年12月至今年5月期間，市房屋保護和開發局(HPD)的住宅樓違規紀錄數據，出台此份報告；報告也顯示，全市的住宅樓違規數同比去年同期，下降2.65%，顯示有一些常被投訴違規或未及時維修的公寓樓，近半年修繕部分違規。

根據該研究，最近半年，全市最差的五房東是Jason Korn、Lewis Barbanel、Robert Raphael、Abdul Khan和David Blau；其中情況最惡劣的是Abdul Khan，他所擁有的紐約市物業，在最近六個月平均每個月有1183項違規被記錄在案。

威廉姆斯表示，該名單也寄望揭露行業的不良行為，並鼓勵租客勇於站出維權，投訴和揭露惡房東的行為，讓不良業者留下紀錄，才能讓執法和監管部門有據可查。

威廉姆斯表示，該半年名單主要為警示，將在今年12月出台更完整和詳細的紐約市最差房東名單，涵蓋各區詳情。

紐約市 房東 威廉

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