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Delta感染率倍增 「沒打疫苗更可怕」

記者牟蘭／紐約報導
金物華(右上一)呼籲民眾誤信網絡謠言，盡快接種疫苗。(視頻截圖)
金物華(右上一)呼籲民眾誤信網絡謠言，盡快接種疫苗。(視頻截圖)

Delta變種病毒病例近期激增，華裔醫師提醒，輝瑞疫苗可有效防止感染後演變成重症，尚未接種者應盡快行動。

亞美醫師協會(CAIPA)與第一保健近日舉辦講座，由協會會長劉季高主持，金物華醫師主講。金物華表示，目前有「信使RNA」(mRNA)技術、病毒載體、重組蛋白與滅活疫苗四種疫苗問世，美國使用的是採用「信使RNA」的輝瑞與莫德納以及病毒載體的嬌生疫苗。

對於Delta變種病毒，金物華說，這種病毒成倍增加，紐約市最初發現這種病毒時，只有22%的染疫率，一周後增加至69%，預計未來染疫人數將持續成倍增加；他指，這種病毒感染率與致死率更強，尤其對於沒有接種疫苗的人士更為危險。

金物華補充，目前的新冠疫苗可有效防止感染變異病毒株後出現重症及住院，採用「信使RNA」技術的的輝瑞與莫德納，可通過改變內部的排列組合，更快的研發專門抵抗這種病毒的疫苗；他提醒民眾，疫情尚未結束，接種疫苗後，外出也應繼續戴口罩，勤洗手，避免病毒擴散。

輝瑞與莫德納疫苗都需接種兩針，有效預防新冠肺炎的功效達94%，100%有效預防死亡率；他指，若接種新冠疫苗，多數民眾出現注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉疼痛與發熱的症狀，有少部分民眾出現嘔吐、呼吸困難或其他嚴重的副作用。

雖然會出現副作用，但金物華說，接種疫苗的民眾染疫率大幅下降，即使感染病毒，也只是出現低燒或無症狀的反應，呼籲民眾誤信網絡謠言盡快接種疫苗。

疫苗 輝瑞 莫德納

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