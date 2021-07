Delta病毒蔓延 MTA地鐵站發口罩

MTA的義工在布魯克林地鐵列車上派發口罩。(MTA提供)

當前紐約市 七成新增新冠病例為感染Delta變種病毒,市長白思豪(Bill de Blasio)仍拒絕重啟口罩 令;但去年大都會運輸署(MTA)為要求乘客戴口罩而組建起的口罩執行小組(Mask Force),近期在紐約市多處地鐵站 派發口罩,呼籲民眾戴口罩提防感染變種病毒。

疫情期間,MTA共超過百名地鐵和公車員工死於新冠肺炎,為此組建了一個300名員工的口罩執行小組,提醒乘客戴口罩,並向沒有口罩的乘客發放口罩;根據規定,乘客在紐約市搭乘地鐵、公車等公共交通工具時依須戴口罩,但先前疫情和緩,市府宣布慶祝解封後,部分乘客便不再遵守規定。

考慮到近期紐約市疫情再度升溫,口罩執行小組率先到地鐵站派發口罩;20日多名義工,以黃色衣服著裝,到五區人流多的地鐵站和火車站派發口罩。

市捷運局客務總裁梅爾(Sarah Meyer)表示,近期在各大車站重覆播放配戴口罩的公告,若乘客需要,可到地鐵站攤位或向身穿黃色衣服的義工索取免費口罩。

MTA表示,這是小組自一年前創立以來,舉行的第13次派發免費口罩活動;除300名員工外,還有約1100名紐約市民自願成為義工,幫助派發75萬個口罩。

除紐約市內的車站,MTA也曾和紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)、美國鐵路(Amtrak)、賓州東南捷運(SEPTA)等合作,舉行類似活動,提高民眾戴口罩的自覺性。