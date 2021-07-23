Delta病毒蔓延 MTA地鐵站發口罩

MTA的義工在布魯克林地鐵列車上派發口罩。(MTA提供)

當前紐約市 七成新增新冠病例為感染Delta變種病毒，市長白思豪(Bill de Blasio)仍拒絕重啟口罩 令；但去年大都會運輸署(MTA)為要求乘客戴口罩而組建起的口罩執行小組(Mask Force)，近期在紐約市多處地鐵站 派發口罩，呼籲民眾戴口罩提防感染變種病毒。

疫情期間，MTA共超過百名地鐵和公車員工死於新冠肺炎，為此組建了一個300名員工的口罩執行小組，提醒乘客戴口罩，並向沒有口罩的乘客發放口罩；根據規定，乘客在紐約市搭乘地鐵、公車等公共交通工具時依須戴口罩，但先前疫情和緩，市府宣布慶祝解封後，部分乘客便不再遵守規定。

考慮到近期紐約市疫情再度升溫，口罩執行小組率先到地鐵站派發口罩；20日多名義工，以黃色衣服著裝，到五區人流多的地鐵站和火車站派發口罩。

市捷運局客務總裁梅爾(Sarah Meyer)表示，近期在各大車站重覆播放配戴口罩的公告，若乘客需要，可到地鐵站攤位或向身穿黃色衣服的義工索取免費口罩。

MTA表示，這是小組自一年前創立以來，舉行的第13次派發免費口罩活動；除300名員工外，還有約1100名紐約市民自願成為義工，幫助派發75萬個口罩。

除紐約市內的車站，MTA也曾和紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)、美國鐵路(Amtrak)、賓州東南捷運(SEPTA)等合作，舉行類似活動，提高民眾戴口罩的自覺性。