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上州突現大量毛蟲蛾 居民困擾

本報記者／紐約報導
紐約州北部目前出現大量毛蟲蛾。(紐約州環保廳提供)
紐約州北部目前出現大量毛蟲蛾。(紐約州環保廳提供)

紐約州北部目前出現大量毛蟲蛾，正在以樹葉為食，破壞大片樹木，並將糞便分泌到住宅院子裡，給居民造成嚴重困擾。

根據紐約州環保廳(Department of Environmental Conservation，DEC)的數據，歐洲吉普賽蛾每10到15年發生一次，持續大約三年。該機構表示，目前的吉普賽蛾有可能破壞數千畝的樹木；它們可以吃多達500種不同類型的產葉植物，但偏愛北部豐富的橡樹、海棠、柳樹、樺樹、松樹、楓樹和雲杉樹。毛蟲蛾的皮毛也會刺激人的皮膚。

環保廳昆蟲學家薩默斯(Liam Somers)表示，這種令人討厭的入侵毛蟲在1800年代被引入以增加絲綢產量，「它們已經在東北部自然化了，意謂著它們成為環境的一部分，以大多數闊葉樹種為食，我們已經看到它們使全州四畝的森林落葉，這已經成為一個大問題。」

此外，飛蛾還大量排便，這對房主來說是一個問題；居民抱怨它們破壞樹木以及留下糞便。

靠近美加邊界的West Chazy市一名居民表示，去年毛蟲蛾還不是什麼大問題，但在他注意到家周圍樹上的葉子消失後，他意識到它們已經變成一個嚴重的問題，「毛蟲蛾只是不停的吃，它們最先導致橡樹落葉，之後又去吃松樹和白樺樹。」

除了破壞樹木，楓糖漿從業者也擔心在樹上覓食的飛蛾。West Chazy市的一家農場的擁有人表示，他們擔心飛蛾會吸食樹木的糖分，影響明年春天的楓糖漿生產；葉子是楓樹產業的一個重要方面，因為葉子上含有很大一部分糖分。

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