跨區快速公車 不準點仍嚴重

市主計長辦公室6月30日發表針對大都會 運輸署(MTA )跨區快速公車(express bus，見圖，取自MTA網站)的審計報告，指快速公車不準點的問題仍嚴重，而MTA並未對此有足夠重視，甚至設下的準點率僅為60%。

斯靜格2015年曾出台針對快速公車的審計報告，指準點率是一大問題，當年發現有31%的快速公車線路無法準點；時隔多年，斯靜格在第二份審計報告中指出，MTA在此問題上的改進不大。

報告詬病MTA對評判快速公車表現的標準有問題，指出九項指標中，有六項指標並無設定具體標準，其中就包括公車行駛速度、乘客在時刻表外額外等待時間等影響乘坐體驗的要素。

根據審計報告，全市共300條線路、每天運載約5萬乘客的快速公車系統，MTA定下了準點率60%的標準；而MTA也沒有因延遲更新訊息，很多乘客雖然準點到站台，卻只能傻等，不知道公車何時能抵達，不少人因此誤事。

該報告指出，有些快速公車線路長期有延誤問題，但MTA多年未提出針對性的改進方案；譬如SIM8X路快速公車，準點率最低時甚至只有23%，QM17快速公車的準點率最低時只有37%，最佳時期也只有53%。

斯靜格表示，MTA給快速公車的準點率設下如此之低的標準，快速公車是很多地鐵未到達的社區民眾賴以出行的交通工具，「民眾依賴它去上班、上課、看醫生、送子女去日托；為乘坐快速公車付出更高的票價，但總面臨長時間等候、無預警的延誤。

斯靜格說，公共交通是紐約市 疫後復甦的要素，MTA必須重視快速公車的改進與提速；他建議MTA首先要把判定表現合格與否的標準提高，並檢討和改進長期延誤的一些線路設計，同時也應向乘客提供實時的快速公車運行情況。